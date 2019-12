Continua la crescita organica dell'area Software del Gruppo Gpi: cinque le gare vinte nella Regione Marche, per un valore assegnato al gruppo di circa 4 milioni di Euro. Il risultato positivo consente la prosecuzione di servizi che riguardano principalmente l'ambito sanitario e per la maggior parte sono incentrati sulla manutenzione, l'evoluzione dei sistemi informativi e l'assistenza.

I contratti aggiudicati confermano la qualità del lavoro finora svolto da GPI in Regione Marche, sostengono la crescita organica dell'area strategica Software e, soprattutto, favoriscono i processi di digitalizzazione del Sistema Sanitario verso una maggiore efficienza, a garanzia di una migliore qualità della vita degli assistiti.

La Regione Marche, proprio per le peculiarità che la contraddistinguono, può essere un modello della strada da percorrere anche per altre regioni d'Italia. La prima aggiudicazione riguarda la manutenzione e l'help desk del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che per Gpi vale circa 308.000 Euro per tre anni (nel complesso l'appalto, vinto in raggruppamento con altre imprese, vale 896.000 euro).

Il FSE è lo strumento digitale messo a disposizione da Regione Marche per la raccolta dei dati sanitari e socio-sanitari di ciascun assistito, al fine di documentarne la storia clinica e di salute e offrire cure mirate e tempestive. I dati e i documenti sono immediatamente disponibili agli operatori sanitari, in maniera sicura sotto il profilo della privacy, in tutte le sedi ove siano rese prestazioni sanitarie. Ciò significa risparmio di tempo nella comprensione del quadro clinico del paziente, fattore che spesso può rivelarsi essenziale.

La seconda riguarda il Sistema Informativo per la rete del Territorio (SIRTE): in questo caso l'assistenza e la manutenzione vale 1,64 milioni per tre anni. Si tratta dell'uso del digitale per l'assistenza domiciliare e per piani individualizzati: un percorso in evoluzione verso la telemedicina e l'empowerment di pazienti e operatori, in un territorio montuoso e con un indice di vecchiaia tra i più alti in Italia.