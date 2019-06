GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha sottoscritto un accordo con Ebn Sina Medical, società della holding Al Faisal, per la distribuzione in esclusiva nel mercato qatariota dei prodotti di automazione magazzino della controllata RIEDL. Contestualmente è stato sottoscritto un contratto del valore di oltre 500 mila euro per la fornitura di un nuovo sistema di automazione per il magazzino di stoccaggio farmaci da cui Ebn Sina Medical fa partire i rifornimenti destinati alla farmacie della regione. Saranno installati 2 robot della lunghezza di oltre 20mt ciascuno, dotati entrambi del sistema a doppia pinza Al Faisal Holding è una delle principali società private del Qatar: ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo dell'economia e delle infrastrutture del Paese, ha attirato molti investimenti stranieri e creato immense opportunità di crescita. Nata negli anni '60 come piccola azienda commerciale di pezzi di ricambio, Al Faisal Holding è stata in grado di tenere il passo con la prosperità e la crescita del Qatar. Il fondatore di Al Faisal Holding è H.E Sheikh Faisal Bin Qassim Al Thani, imprenditore visionario che ha raggiunto il successo costruendo un portafoglio di attività diversificato, oggi noto non solo nella Regione, ma anche a livello internazionale. L'universo di Al Faisal Holding comprende molte divisioni, operative in settori diversificati: proprietà, ospitalità, commercio, trasporti, istruzione, servizi e tecnologia dell'informazione. Recentemente Al Faisal Holding si sta concentrando sull'ulteriore sviluppo del settore dell'ospitalità e dei relativi servizi. Al Faisal Holding non è solo un'importante entità commerciale, bensì attore di primo piano nella promozione del patrimonio e dell'istruzione del Qatar. Fabio Rossi, Direttore International del Gruppo GPI "Gli investimenti e le strategie messe in atto per la divisione automation stanno registrando ottimi riscontri. i nostri sistemi automatizzati sono apprezzati anche al di fuori dell'Europa: molto importante è stata, alcuni mesi fa, la fornitura di sistemi automatizzati allo Sheba Hospital di Tel Aviv, l'ospedale più grande del Medio Oriente. Un riconoscimento importante per i nostri sistemi, a testimonianza del nostro ruolo nel mondo della logistica." Il portafoglio ordini per le prossime settimane è di circa 1,5 milioni di euro: oltre al sistema di magazzino oggetto del contratto con Al Faisal, sono in consegna altri 7 sistemi automatizzati RIEDL, destinati a Strutture ospedaliere e a Farmacie dislocate in diversi Paesi europei e in Medio Oriente: un Ospedale di Solothurn (Canton Soletta – Svizzera), 2 Farmacie private, l'una a Friburgo, l'altra a Chur-Coira (Svizzera), una Farmacia retail in Austria, una Farmacia privata a Budapest (Ungheria), una Farmacia privata in Irlanda e una Farmacia privata ad Al Nahda (Arabia Saudita). Il marchio RIEDL, entrato a far parte del Gruppo GPI nel dicembre 2014, ha conquistato in breve tempo una posizione di rilievo tra i leader di mercato. Nel marzo scorso GPI ha sottoscritto un accordo con CGM PHARMAONE per consolidare la propria presenza anche nel segmento Retail, con un'offerta arricchita con i servizi di arredo e rinnovamento chiavi in mano della farmacia.