Patrick Harker, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Philadelphia, ha dichiarato martedì di non avere appoggiato il taglio dei tassi d'interesse Usa di 25 punti base deciso nel meeting di 29-30 ottobre dal Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie), sottolineando che l'istituto centrale di Washington dovrebbe mantenere stabile la sua politica. "Sono convinto che per il momento dobbiamo essere pronti e vedere come vanno le cose", ha spiegato nel corso di un evento organizzato a New York dalla Society for Advancing Business Editing and Writing. Secondo Harker, riporta Reuters, i tassi sono attualmente neutri o "leggermente accomodanti" e un costo del denaro più basso non sarebbe sufficiente a incoraggiare gli investimenti delle aziende, che restano frenati a causa dell'incertezza commerciale.

