Le BCC del Gruppo Iccrea hanno già provveduto a rilevare la prima tranche di capitale di Iccrea Banca detenuta dal Gruppo CCB.?

Ricevute, dalle BCC, richieste per un valore complessivo maggiore di quanto previsto dall'accordo.L'intesa, firmata l'ottobre scorso, prevede l'uscita definitiva nel 2022 del Gruppo trentino dal capitale di Iccrea Banca.

A seguito dell'accordo sugli assetti partecipativi reciproci, firmato il 14 ottobre scorso tra Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e Cassa Centrale Banca, Capogruppo del Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, Iccrea Banca comunica di aver concluso la prima fase prevista dall'intesa.

In particolare, le Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno già provveduto a riacquistare – ciascuna secondo un piano di riparto condiviso con la Capogruppo – il 9,9% del 18% di capitale complessivo detenuto ad oggi dal Gruppo CCB. L'operazione, che ha visto la risposta delle BCC del Gruppo Iccrea per un valore complessivo superiore a quello previsto dall'accordo, a conferma della solidità dell'assetto patrimoniale del Gruppo, si è inserita nell'ambito della definizione degli assetti partecipativi di entrambe le compagini. Contestualmente, infatti, si è anche dato seguito al percorso di compensazione delle reciproche partecipazioni, mediante il riacquisto delle quote che il Gruppo Iccrea e il Gruppo CCB detenevano in alcune società dei rispettivi Gruppi.

L'accordo di uscita definitiva del Gruppo Cassa Centrale dal capitale di Iccrea Banca prevede la sua completa finalizzazione entro il 2022, attraverso 3 ulteriori fasi di riacquisto, da parte del Gruppo Iccrea, delle quote di proprietà detenute dal Gruppo CCB.