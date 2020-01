Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Piazza Affari accelera al ribasso con lusso e petroliferi spaventati dai possibili effetti sull'economia globale del virus cinese. Il Ftse mib scende dell'1,79%, il Ftse Italia All Share dell'1,82% e il Ftse Italia Star del 0,2,24%.

Flash sui titoli in evidenza nella seduta del 27 gennaio:

Tod's

Tod's crolla sotto i minimi di fine 2018 a 36,90 euro, toccando a 36,80 euro il livello più basso da oltre dieci anni. Dopo aver fallito a inizio mese il ritorno sopra gli ostacoli a 42,15 circa, il titolo ha perso inesorabilmente terreno riattivando il downtrend di lungo corso verso target negativi a 34 euro almeno. Eventuali reazioni fino a 42,15, in risposta all'ipervenduto presente sugli oscillatori grafici, non modificheranno le prospettive negative. Solo oltre questo riferimento possibile miglioramento per target a 43,20.

Target: 43,20 euro

Negazione: 36,80 euro

RSI (14): ipervenduto

Brunello Cucinelli

Pessima partenza per Brunello Cucinelli che scende sotto i top del 2019 a 35,70 euro accelerando verso almeno area 34,10, 38,2% di retracement del rialzo partito a ottobre. Sotto questo riferimento resterebbe solo la media mobile esponenziale a 50 giorni, a 33,50 circa, a scongiurare guai peggiori. Una stabilizzazione sopra 35,70 permetterebbe invece di far rientrare l'allarme creando le premesse per il recupero dei recenti massimi a 38,74 euro.

Target: 38,74 euro

Negazione: 33,50 euro

RSI (14): neutrale

Stm

Inversione di marcia per Stm che rischia di arretrare verso 25,40 euro ed eventualmente fino alla media mobile a 50 sedute, in transito a 23,75 circa. Il prezzi si erano spinti fin sopra quota 26,55, lato alto del canale crescente che parte dai minimi di maggio 2016, ma non sono stati capaci di dare un seguito al rialzo con un rischio elevato che possa scattare una "bull trap", una trappola per rialzisti. Segnali di forza giungerebbero invece solo in caso di rottura dei 28 euro.