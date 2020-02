Seduta incolore a Piazza Affari in attesa di valutazioni più accurate sulle possibili ricadute dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale.

Seduta incolore a Piazza Affari in attesa di valutazioni più accurate sulle possibili ricadute dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale. Il Ftse mib sale dello 0,28%, il Ftse Italia All Share dello 0,28% e il Ftse Italia Star sale dello 0,13%.

Flash sui titoli in evidenza nella seduta del 10 febbraio:

Creval

Creval rompe una resistenza critica a 0,073/0,074, massimi allineati di novembre e dicembre, accelerando oltre i massimi del 2019 a 0,076/0,077 circa e raggiungendo a 0,079 circa il lato superiore del canale disegnato dai minimi di agosto. L'arrivo su questo limite e l'ipercomprato presente sui principali oscillatori grafici potrebbero ora favorire una pausa corroborante. Discese sotto 0,073 potrebbero mettere in discussione i recenti progressi ma solo sotto 0,068 il quadro grafico di brevissimo verrebbe compromesso prospettando il ritorno sulla base del canale citato a 0,062 circa.

Target: 0,079 euro

Negazione: 0,068 euro

RSI (14): ipercomprato

S.S.Lazio

S.S.Lazio raggiunge a 1,716 il livello più alto dal 2018 e tenta di riattivare l'uptrend partito a ottobre. Servirà tuttavia una stabilizzazione oltre il 61,8% di ritracciamento del ribasso partito all'inizio del 2018, riferimento ora a 1,67, per ambire a target a 1,80/1,82 circa. Indicazioni contrarie, invece, sotto 1,47 circa, preludio a cali verso 1,28/1,30 euro.

Target: 1,82 euro

Negazione: 1,47 euro

RSI (14): neutrale

Elica

Elica si avvicina ai massimi di gennaio a 3,84 nel tentativo di cavalcare l'impostazione rialzista di fondo per target a 4,20 euro, lato alto del canale che sale da ottobre. Eventuali discese fino a 3,22, base del canale e media mobile a 50 sedute, potrebbero risultare propedeutiche alla realizzazione dello sprint che possa riattivare l'uptrend. Sotto 3,22 rischio invece di rivisitazione dei supporti critici in area 2,86/2,90, minimi di inizio anno ed ex resistenza rappresentata dai top del 2017.