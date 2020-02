Piazza Affari in territorio negativo affossata dai timori degli effetti negativi sull'economia dell'epidemia di coronavirus e con la forbice tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni in crescita a 156 punti base.

Piazza Affari in territorio negativo affossata dai timori degli effetti negativi sull'economia dell'epidemia di coronavirus e con la forbice tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni in crescita a 156 punti base. Il Ftse mib scende dell'1,94%, il Ftse Italia All Share dell'1,93% e il Ftse Italia Star dell'1,98%.

Flash sui titoli in evidenza nella seduta del 27 febbraio:

Juventus

Juventus cancella il tentativo di rimbalzo di ieri crollando nuovamente sui minimi delle ultime sedute, a 0,97/0,98 circa. Se quest'area dovesse cedere sotto il peso delle vendite il ribasso potrebbe estendersi fino a 0,96 e 0,90 circa. Reazioni dai livelli attuali dovranno spingersi sopra quota 1,066 per risultare credibili e favorire uno slancio verso gli ex supporti a 1,12. Resistenza successiva a circa 1,21.

Target: 1,12 euro

Negazione: 0,97 euro

RSI (14): ipervenduto

Reply

Reply si mantiene a ridosso dei minimi dell'ultima settimana, a ridosso del minimo del 3 febbraio a 69,20 euro, base del doppio massimo disegnato da 78,65 circa. Il cedimento definitivo di 69,20 euro dispiegherebbe gli effetti della figura per target negativi a 64 circa, poi fino a quota 60. Se invece area 69,20 riuscisse ad arginare le pressioni negative sarebbe lecito assistere a una reazione verso 74,30 euro, per la ricopertura del gap del 24 febbraio.

Target: 74,30 euro

Negazione: 62,90 euro

RSI (14): neutrale

Diasorin

Diasorin prova a cancellare la violenta correzione che spinto i prezzi sotto la trend line tracciata minimi di fine 2018 a 107 circa. Sotto area 100 il quadro grafico di medio termine subirebbe un ulteriore colpo spianando la strada al test dei minimi di ottobre a circa 96. Necessaria una reazione oltre area 110 per allentare le tensioni negative.