Piazza Affari in calo dopo le adesioni delle banche italiane alla raccomandazione della BCE di non pagare dividendi e di non procedere a buyback almeno fino a ottobre. Il Ftse mib scende dell'1,1%, il Ftse Italia All Share dell'1,06% e il Ftse Italia Star dell'1,05%.

Flash sui titoli in evidenza nella seduta del 30 marzo:

Giglio Group

Giglio torna a crescere dopo la pausa di venerdì. Il titolo dovrà confermarsi al di sopra di 2,53/2,55 euro per cancellare la debolezza vista negli ultimi due mesi e tornare a crescere verso i 3 euro almeno. Al contrario, discese sotto 2 comprometterebbero le aspettative di crescita mettendo nel mirino i minimi di marzo a 1,44 euro.

Target: 3 euro

Negazione: 2 euro

RSI (14): neutrale

Juventus

Juventus tenta di riattivare il rimbalzo avviato da area 0,54, minimi di marzo allineati a quelli del 2018. I prezzi dovranno superare un ostacolo a 0,81 circa (pari al 38,2% di ritracciamento della discesa avviata a febbraio) per dare spessore tecnico alla reazione e creare spazi per il ritorno a 0,90 e 1 euro. Sotto 0,70 rischio invece di rivisitazione del supporto a 0,54.

Target: 1 euro

Negazione: 0,70 euro

RSI (14): neutrale

Diasorin

Avvio di ottava per Diasorin. Il titolo tenta di risalire la china verso il record del 20 marzo in area 130. Conferme in tal senso nel caso di ritorno perentorio sopra area 120. Discese sotto 108 anticiperebbero invece una rivisitazione di 96 euro circa, minimi di marzo allineati a quelli di ottobre.

Target: 130 euro

Negazione: 96 euro

RSI (14): neutrale

Mondo TV

La reazione di Mondo TV si è scontrata in area 1,83, dopo aver superato a 1,65 la media mobile esponenziale a 50 sedute. La permanenza sopra questo riferimento tecnico potrebbe offrire la sponda per una estensione del rimbalzo verso target a 2/2,10 euro. Discese sotto 1,65 alimenterebbero invece nuovi ripiegamenti verso 1,30 e fino a 1,05 euro.

Target: 2,10 euro

Negazione: 1,65 euro

RSI (14): neutrale

(CC - www.ftaonline.com)