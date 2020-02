Dopo il tracollo di giovedì per Wall Street, con i tre principali indici newyorkesi tutti in flessione di oltre il 4% (S&P 500 e Nasdaq hanno registrato le peggiori performance giornaliere dall'agosto 2011), il sell-off è proseguito alla riapertura dei mercati in Asia.

Alla chiusura di Wall Street l'indice Msci All Country World Index segnava una perdita nell'intera ottava del 9,4% (in corsa per superare il precedente più netto declino settimanale del 9,8% registrato nel novembre 2008). Se in Cina la diffusione del virus sembra continuare a rallentare, il resto del mondo si prepara all'epidemia, a partire dagli Usa, mentre il premier Shinzo Abe ha chiesto la chiusura delle scuole del Giappone addirittura per un mese. E in Asia sette piazze sono entrate in fase di correzione, con la Borsa di Bangkok scivolata in bear market (avendo perso più del 20% dai recenti massimi).

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale rialzo (dopo essersi deprezzato dello 0,30% giovedì) ma il parallelo guadagno di oltre lo 0,50% dello yen sul biglietto verde contribuisce ad affondare Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti il 3,67% (andamento sostanzialmente uguale per l'indice più ampio Topix, in ribasso del 3,65%). Sul fronte macroeconomico, in gennaio la produzione industriale è calata in Giappone del 2,5% annuo, contro il declino del 3,1% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto al dato finale di dicembre. L'inflazione nella regione di Tokyo è invece scesa in febbraio allo 0,4% annuo dallo 0,6% di gennaio, contro lo 0,5% del consensus.

I nuovi contagi registrati nella Cina continentale sono scesi giovedì sui minimi dal 23 gennaio, ma il danno economico ormai c'è stato: secondo un sondaggio di Reuters, infatti, l'attività nel manifatturiero di Pechino probabilmente si è ridotta in febbraio con il tasso più deciso dalla crisi finanziaria globale. In chiusura Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano il 3,71% e il 3,55% rispettivamente, contro il crollo del 4,93% dello Shenzhen Composite. Male anche Hong Kong: a meno di un'ora dal termine degli scambi l'Hang Seng è infatti in arretramento di circa il 2,60% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in flessione di quasi il 3%). A Seoul il Kospi ha perso il 3,30% mentre a Sydney è stata del 3,25% la contrazione dell'S&P/ASX 200.