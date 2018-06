Giornata importante per Il Sole 24 Ore che oggi si presenta in edicola con una veste grafica rinnovata (meno colonne e caratteri più grandi), un'impostazione dei contenuti rivista e corretta (più approfondimento e selezione, nell'epoca delle fake news), pagine diverse nell'arco della settimana, ma anche un prezzo maggiorato da 1,5 a 2 euro a copia.

Giornata importante per Il Sole 24 Ore che oggi si presenta in edicola con una veste grafica rinnovata (meno colonne e caratteri più grandi), un'impostazione dei contenuti rivista e corretta (più approfondimento e selezione, nell'epoca delle fake news), pagine diverse nell'arco della settimana, ma anche un prezzo maggiorato da 1,5 a 2 euro a copia. L'operazione di restyling coinvolgerà anche il sito web (non subito ma a fine 2018/inizio 2019) e comprenderà il lancio di un terzo allegato mensile del venerdì focalizzato sul mondo dell'impresa. Il d.g. commerciale Massimo Colombo ha dichiarato che il numero odierno ha raccolto ben 560mila euro di pubblicità ("numeri da pre-crisi") e che si prevede una buona raccolta anche per le prime due settimane. Lo storico quotidiano economico finanziario prova quindi a rilanciarsi dopo le difficoltà degli ultimi anni e l'aumento di capitale da 50 milioni di euro chiuso a fine novembre. L'analisi del grafico di Il Sole 24 Ore evidenzia il rimbalzo delle ultime sedute dal minimo storico a 0,62 euro toccato martedì e mercoledì scorsi. In caso di stabilizzazione oltre 0,66/0,67 i prezzi potrebbero ambire al ritorno sul picco di metà maggio a 0,7720, resistenza oltre la quale si prospetterebbe la possibilità di estensioni verso 0,82 almeno e quindi in area 0,88/0,90. Sotto 0,66 probabile un nuovo test di 0,62 (appoggio successivo a 0,53/0,54).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)