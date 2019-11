Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Edoardo Garrone, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A., che ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019 del Gruppo 24 ORE.

Principali dati consolidati del Gruppo 24 Ore:

- Ebitda positivo per 10,6 milioni di euro (0,2 milioni al 30 settembre 2018)

- Ebit negativo per 2,7 milioni di euro (-7,0 milioni al 30 settembre 2018)

- Risultato netto positivo per 0,5 milioni di euro (-9,0 milioni al 30 settembre 2018)

Al netto degli oneri e proventi non ricorrenti e dell'impatto degli IFRS 16:

- Ebitda positivo per 0,6 milioni di euro (2,4 milioni al 30 settembre 2018)

- Ebit negativo per 5,4 milioni di euro (-4,5 milioni al 30 settembre 2018)

- Risultato netto negativo per 5,7 milioni di euro (-5,5 milioni nei primi nove mesi del 2018)

Miglioramento di 0,8 milioni della posizione finanziaria netta che risulta negativa per 34,1 milioni di euro rispetto al valore negativo di 34,9 milioni di euro al 1° gennaio 2019 (che include gli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16);

Patrimonio netto consolidato pari a 37,7 milioni di euro (38,4 milioni al 1° gennaio 2019 che include gli effetti della prima applicazione dell'IFRS 16).

Evoluzione prevedibile della gestione

I primi nove mesi del 2019 confermano la persistenza di condizioni di debolezza del mercato e di generale incertezza nell'economia italiana che influenzano, in particolare, l'andamento della raccolta pubblicitaria. Secondo la stima preliminare Istat del primo e del secondo trimestre 2019, il PIL italiano ha interrotto la fase di lieve flessione che aveva caratterizzato la seconda parte del 2018, registrando un marginale incremento congiunturale pari a 0,1% (fonte: comunicato stampa Istat nr. 9 di settembre 2019). Gli analisti censiti da Consensus Economics in settembre prefigurano in media una variazione nulla del PIL in Italia nel 2019 (Fonte: Banca d'ItaliaBollettino Economico n. 4 del 18 ottobre 2019). In tale contesto, il rinnovo dei vertici aziendali della Società ed il complessivo ridisegno organizzativo completato nel corso del periodo di riferimento, hanno tuttavia portato nuovi spunti ed opportunità che si sono già riflessi nel Piano Industriale 2019-2022. Il Gruppo ha individuato una serie di azioni commerciali e di sviluppo di nuovi prodotti e segmenti di mercato ritenuti idonei a contrastare il trend di mercato e a riaffermare il ruolo di leadership editoriale nel mondo economico-finanziario principalmente rivolto agli stakeholder business, attraverso iniziative finalizzate ad ampliare l'offerta di contenuti con una particolare spinta sui servizi digital e B2B e ad allargare la base clienti a nuovi segmenti di clientela attualmente non raggiunti dai prodotti del Gruppo. L'obiettivo del 2019 consiste in un recupero della redditività anche attraverso iniziative volte a perseguire il contenimento dei costi e una maggiore efficienza operativa, pur garantendo adeguati investimenti commerciali a supporto dei ricavi e in tecnologie abilitanti nuovi modelli operativi e di business, e mantenendo un adeguato equilibrio finanziario.