IMA +2,7% in territorio positivo dopo che il gruppo ha comunicato che le attività vanno avanti "in quanto la produzione di macchine automatiche e soprattutto i servizi e le manutenzioni straordinarie che si richiedono per il loro corretto funzionamento nelle filiere alimentari e farmaceutiche necessitano un attento presidio del mondo delle manifatture metalmeccaniche dette del packaging e dell'automazione". IMA si impegna comunque a garantire la massima sicurezza ai lavoratori: di conseguenza "le presenze in fabbrica saranno limitate a quelle strettamente necessarie a garantire i servizi richiesti, compresa la spedizione di pezzi di ricambio" e "tutte le capacità di dare risposta alle questioni poste in remoto dai vari clienti al fine di rendere, pur senza invio di specialisti, funzionale il loro lavoro".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)