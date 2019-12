10 modi per generare reddito in pensione Se hai 350.000 €, ricevi aggiornamenti periodici e scarica la nostra guida senza spese. Clicca qui

Il Consiglio di Amministrazione di Immsi S.p.A. (IMS.MI), riunitosi oggi sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha deliberato di accettare l'offerta vincolante per l'acquisto dell'edificio sito in Roma tra via Abruzzi n. 25 e via Sardegna n.ri 38-40 al prezzo di euro 62.500.000,00, pervenuta da Investire SGR S.p.A. per conto di un primario Fondo di Investimento Immobiliare italiano riservato ad Investitori Istituzionali. L'atto di rogito notarile è previsto entro l'anno 2019.

