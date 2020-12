Imvest S.p.A. ("Imvest" o la "Società") comunica di aver avviato e completato il piano di acquisizione e vendite relativo agli accordi con INVESTIRE Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("INVESTIRE") e Intesa San Paolo Reoco:

- in data 16 dicembre 2020, la Società ha sottoscritto (per la quota del 65%) con INVESTIRE– quale società di gestione del Fondo di investimento immobiliare denominato "Neptune 2" – un contratto definitivo di acquisto di n.16 unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di un complesso immobiliare sito in Milano, Via della Pila n.61 e Viale Suzzani n.273 (Quartiere Bicocca) per un importo complessivo di Euro 877.500,00. L'attività di commercializzazione avviata ha già ottenuto come risultato la sottoscrizione di n.9 contratti preliminari/opzioni di acquisto per un controvalore complessivo pari a Euro 600.000,00 circa.

- in data 17 febbraio 2017, come comunicato in data 13 febbraio 2017, la Società aveva sottoscritto un contratto preliminare con la società Intesa San Paolo Reoco per l'acquisto di un portafoglio immobiliare per complessivi Euro 9.600.000,00 relativo a delle unità immobiliari a destinazione residenziale in Sardegna Porto Rotondo Villaggio Smeralda. In data 10 dicembre 2020, è stata completata l'operazione con la vendita di tutto il portafoglio ad eccezione di una unità immobiliare divenuta di proprietà della Società.

Le attività di cui sopra sono state finanziate con capitale proprio per un ammontare pari a 1 mln e in parte grazie all'emissione delle prime 4 tranche del prestito obbligazionario cum warrant, per ammontare pai a 1,2 mln sottoscritto da European High Growth Opportunities Securitization Fund in data 10 luglio 2020. I dettagli di tale operazione sono descritti nel comunicato pubblicato in tale data e nella relazione degli amministratori pubblicato sul sito della società (www.imvest.it "sezione documenti societari"). Per ulteriori informazioni si rimanda alla "Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 27 luglio 2020" disponibile sul sito della Società (www.imvest/it/documenti.societari/). "Sono molto soddisfatto– dichiara Giacomo Capizzi Amministratore Delegato di Imvest S.p.A. – delle attività svolte nel 2020 che, nonostante la pandemia, hanno visto un'interessante sviluppo del business, soprattutto per quanto concerne il comparto residenziale e l'accordo con un Investitore istituzionale che sta supportando lo sviluppo del piano della nostra società."

