Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 57 minuti fa

In rosso i bancari: l'indice FTSE Italia Banche segna -2,1%. Lo spread sale leggermente e i dati Markit PMI segnalano un forte rallentamento dell'economia dell'eurozona, elemento che potrebbe (non nell'immediato) far tornare d'attualità il tema del deterioramento dei crediti. A Milano UniCredit -3,1%, Banco BPM -3,0%, UBI Banca -2,5%. Ancora peggio i colossi tedeschi Deutsche Bank -3,9% e Commerzbank -5,9%: quest'ultima ha annunciato una revisione strategica delle sue attività che comporterà la perdita di migliaia di posti di lavoro e la chiusura di un quinto delle sue filiali.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)