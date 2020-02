Industriali in recupero dopo il calo di ieri. I driver restano le prospettive dell'economia e del commercio globale condizionate dal coronavirus. Oggi il segno è positivo grazie alla Banca Centrale della Cina, secondo cui l'impatto dell'epidemia sulla congiuntura del Paese sarà limitato: i fondamentali dell'economia non sono stati intaccati. In evidenza Prysmian +4,1%, STM +2,7% e Pirelli +2,8%, quest'ultima in scia anche al piano industriale al 2022 presentato oggi.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)