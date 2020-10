Innovatec, quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che Andriani, società specializzata nella produzione e distribuzione di pasta innovativa a base farine di legumi e cereali naturalmente prive di glutine, ha scelto la controllata Innovatec Power come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l'integrazione della sostenibilità nel proprio business ("Accordo").

L'Accordo sottoscritto prevede che Innovatec Power realizzi per Andriani un intervento di riqualificazione energetica dello stabilimento industriale di Gravina in Puglia (BA) quale parte fondamentale del percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti del sito.

In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all'installazione e all'esercizio dei seguenti impianti fotovoltaici (complessivamente gli '"Impianti"):

un impianto fotovoltaico industriale di potenza pari a 413,655 kWp

un impianto fotovoltaico industriale di potenza pari a 199,065 kWp

L'Accordo prevede un corrispettivo di Euro 681.200. La commessa verrà completata entro il corso del primo trimestre 2021 con ricavi di competenza dello stesso esercizio. In questo percorso virtuoso verso l'efficientamento energetico, Innovatec Power realizzerà un mix di interventi per la produzione di energia elettrica, idoneo a soddisfare parte dei fabbisogni energetici dello stabilimento rendendo più efficiente l'approvvigionamento energetico dello stesso e massimizzando la resa economica dell'impianto nel rispetto dei requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE).

Gli Impianti verrano inoltre collegati alla rete elettrica nazionale per la cessione dell'energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello stabilimento.

L'Amministratore Delegato di Innovatec Power, Ing. Mario Gamberale ha così commentato: "Siamo davvero fieri di poter supportare Andriani in questo progetto virtuoso che coniuga la diminuzione dell'impatto ambientale con minor costi di approvvigionamento dell'energia. La combinazione di tecnologie porterà infatti risultai economici e ambientali. Questo costituisce senza dubbio un esempio virtuoso di come solide realtà industriali come Andriani continuino a investire nello sviluppo sostenibile in un anno difficile come quello in corso."

"Come azienda abbiamo aderito al Global Compact delle Nazioni Unite con un impegno concreto e quotidiano in favore dello Sviluppo Sostenibile" ha aggiunto Michele Andriani, Presidente e A.D. Di Andriani S.p.A "Questo progetto in partnership con Innovatec rientra a pieno titolo nelle nostre politiche di investimento in favore della tutela del pianeta ed è uno dei primi ed importanti step del percorso che ci porterà in pochi anni a raggiungere la Carbon Neutrality" .

Il progetto rappresenta un esempio virtuoso di utilizzo dell'energia solare ed evidenzia la capacità di Innovatec di poter personalizzare e ingegnerizzare i propri impianti tenendo sempre in considerazione gli obiettivi dei propri clienti.

