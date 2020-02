Facendo seguito a quanto già comunicato in data 3 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Intek Group riunitosi in data 25 febbraio 2020, a seguito del superamento del controvalore di Euro 60,0 milioni nell'ambito delle Offerte su Obbligazioni, ha deliberato la promozione, ai sensi dell'art.

Facendo seguito a quanto già comunicato in data 3 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Intek Group *riunitosi in data 25 febbraio 2020, a seguito del superamento del controvalore di Euro 60,0 milioni nell'ambito delle Offerte su Obbligazioni, ha deliberato la *promozione, ai sensi dell'art. 102 TUF, della Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria su Azioni di Risparmio Intek Group, che avrà ad oggetto la totalità delle n. 50.109.818 Azioni di Risparmio Intek Group, dedotte le n. 11.801 azioni di risparmio proprie, come da separato comunicato.

Il Consiglio ha altresì dato mandato agli Amministratori Esecutivi di riconvocare appena possibile l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società che, a seguito dell'ordinanza emanata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, non è stato possibile tenere nei giorni 24 e 25 febbraio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato infine di rinviare l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, avvalendosi del più ampio termine dei 180 giorni di cui all'art. 2364, 2° comma del codice civile, come consentito dall'art. 10, 2° comma dello statuto sociale. Il differimento si rende opportuno in quanto i bilanci di alcune controllate non saranno disponibili in tempo utile per rispettare la data inizialmente prevista. I

l Consiglio di Amministrazione ha deliberato quindi di fissare la riunione per l'esame del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2019 per il giorno 20 aprile 2020 e di convocare l'assemblea degli azionisti in prima e seconda adunanza entro la fine del mese di maggio 2020.