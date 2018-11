Intred, operatore di telecomunicazioni quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI) con un'importante presenza in Lombardia orientale, in particolare nella Provincia di Brescia, specializzato nella connettività delle reti in banda ultra-larga, banda larga, wireless, telefonia fissa, servizi cloud e accessori correlati, per clienti Business e Retail comunica di aver sottoscritto un rilevante accordo con Telecom Italia S.p.A. per l'acquisizione del diritto d'uso (IRU), per 15 anni, di circa 500 km di fibra ottica spenta. Tale operazione, del controvalore complessivo superiore a €2 milioni, consentirà ad Intred di sviluppare la propria rete in 90 comuni Lombardi con importanti ricadute sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lecco e Bergamo. L'implementazione della rete sarà completata da investimenti in apparati di ultima generazione che porteranno l'investimento complessivo a circa €3 Milioni (incluso il controvalore sopra indicato). Nel primo trimestre del 2019 sarà consegnato un primo lotto di circa 200 km, mentre la restante parte sarà disponibile entro la fine del prossimo esercizio. Questa operazione, unitamente allo sviluppo diretto della rete, proietterà la lunghezza complessiva del network verso i 3.000 km entro la fine del 2019, rispetto ai 1.700 registrati lo scorso 30 giugno. Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "Questo accordo strategico con TIM si inserisce pienamente nella strategia di crescita programmata dalla società in fase di IPO che ha consentito di raccogliere nuovi capitali. Il nostro obiettivo rimane sempre quello della crescita dell'offerta infrastrutturale per consentire di offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di connettività disponibili".