Il Consiglio di Amministrazione di Intred S.p.A. ("Società" o "Intred"), operatore di telecomunicazioni quotato dal 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ed in conformità ai principi contabili italiani.

• RICAVI a € 20,8 milioni, + 21,1% YoY grazie alla continua crescita delle connessioni in banda ultralarga FTTH e FTTC (+ 45% YoY)

• EBITDA a € 8,7 milioni in crescita del 27,9% YoY (EBITDA margin al 41,1%)

• EBIT a € 5,8 milioni in crescita del 37,4% YoY (EBIT margin al 27,2%)

• Utile netto a € 4,3 milioni in crescita del 34,8% YoY

• Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva a € 8,1 milioni rispetto €6,6 milioni del 31 dicembre 2018 • Investimenti per €7,2 milioni concentrati nello sviluppo della rete, passata da 1.950 Km a circa 3.000 Km, con una crescita del 53% su base annua

• Proposto un dividendo ordinario pari a €0,03 per azione (+50% YoY), pay-out di circa l'11% sull'utile netto

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: "Il 2019 è stato caratterizzato da una crescita importante sia per ciò che riguarda gli indici economici, volumi marginalità, sia per ciò che riguarda la nostra infrastruttura di rete, cresciuta di oltre il 50% in un solo anno. Ci siamo posti obiettivi di business di lungo termine, continuare ad investire in innovazione e tecnologia è per noi un fattore determinante, i risultati ottenuti dimostrano che siamo sulla strada giusta. La situazione venutasi a creare in queste settimane in Italia e nel mondo, in seguito al diffondersi del Covid-19, che ci auguriamo si risolva positivamente al più presto, sta mettendo in luce l'importanza di essere connessi in rete con tecnologie performanti, affidabili e sicure. Il nostro obiettivo si sposa perfettamente con queste esigenze, infatti le risorse di rete esistenti, molto ridondate grazie ai notevoli investimenti sulla fibra ottica e su apparati di rete di ultima generazione, hanno retto molto bene questo inaspettato e poderoso incremento della richiesta di banda internet. Non vogliamo assolutamente fermarci qui e per questo stiamo continuando ad investire e a operare per riuscire a gestire al meglio la richiesta di connettività, che è prevedibile continuerà a crescere nei prossimi mesi ed anni".

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive positive rispetto all'andamento registrato durante l'esercizio appena chiuso, come peraltro confermato dall'aumento dei volumi di fatturato e dalla crescita degli indicatori economici. Gli investimenti continueranno ad essere concentrati nello sviluppo della rete proprietaria, strumento fondamentale per generare un solido incremento dei ricavi per la Società. Si investirà soprattutto nella rete di accesso FTTH, ampliando la capillarità della rete sul territorio lombardo. L'esercizio in corso sarà inoltre focalizzato sull'integrazione delle attività di Qcom. Lo scenario nazionale e internazionale negli ultimi mesi è stato caratterizzato dalla diffusione del Covid 19 (c.d. Coronavirus) e dalle conseguenti misure restrittive poste in essere dalle Autorità Pubbliche che hanno imposto la chiusura di molte attività commerciali e produttive, la chiusura delle scuole e la permanenza presso le proprie abitazioni dei cittadini, con conseguente aumento dell'attività da remoto. I servizi offerti da Intred si sono rivelati fondamentali per garantire la connettività dei cittadini, delle aziende e della pubblica amministrazione, in particolare a supporto del cosiddetto smart working e per utilizzare innumerevoli applicazioni cloud; pertanto stante la tipicità del settore, in assenza di altre situazioni abnormi, ci aspettiamo che il business della Società possa continuare a crescere anche in questo difficile momento storico.

