Il Terminale di rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana lavorerà al 100% della capacità. Sono stati infatti allocati 41 slot su 41 disponibili per l'anno termico 2019/2020, per un totale di circa 6,3 milioni di metri cubi liquidi di capacità allocati, equivalenti al 100% della capacità di rigassificazione annuale del Terminale. Un importante risultato che consolida i risultati operativi già raggiunti nel precedente anno termico.

Lo comunica una nota della società partecipata al 49,07% dalla multiutility quotata Iren, al 48,24% dal fondo australiano First State Investments *e al 2,69% dall'operatore specializzato britannico *Golar LNG.

Questi dati confermano l'efficacia del nuovo meccanismo di allocazione di capacità di rigassificazione tramite aste introdotto nel 2018 che rende il settore più flessibile e capace di intercettare le richieste del mercato, sia del mercato spot sia, come dimostrato quest'anno, del mercato di medio e lungo termine.

I carichi ad oggi ricevuti da OLT provengono da tutto il mondo, ed in particolare dagli Stati Uniti, da cui proviene il 36% dei carichi ricevuti dal Terminale. OLT si conferma, pertanto, un punto fermo per il sistema gas nazionale sia nell'ottica della sicurezza degli approvvigionamenti, sia soprattutto sul fronte della diversificazione delle fonti. Grazie alle sue specifiche tecniche il Terminale può accogliere circa il 90% della flotta mondiale di navi metaniere attualmente in servizio (fino alla classe "New Panamax" con capacità di carico di circa 180.000 m3 liquidi) e può ricevere differenti tipologie di gas.

Questo ha permesso a "FSRU Toscana" di ricevere, dall'inizio delle operazioni commerciali, GNL da 10 diversi paesi (Algeria, Camerun, Egitto, Guinea Equatoriale, Nigeria, Norvegia, Peru, Qatar, Trinidad & Tobago, Stati Uniti), oltre a carichi provenienti da altri Terminali europei (Olandesi e Spagnoli); garantendo una copertura geografica che va dall'Europa alle Americhe, fino all'Africa e al Medioriente.