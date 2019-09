Italgas +1,4% guadagna ulteriore terreno dopo il +1,62% di ieri in scia al calo dei rendimenti (che sostiene il comparto utility) e del via libera dell'Autorità Garante per la Concorrenza (Antitrust) all'acquisizione del 2% circa di Toscana Energia, di cui deteneva già il 48,7%: "Con tale acquisizione, Italgas verrà a detenere la maggioranza assoluta delle azioni di Toscana Energia e pertanto scatteranno le modifiche statutarie già decise per il verificarsi di tale evenienza, che comporteranno la modifica della composizione del CDA (i cui membri saranno scelti con voto di lista e dunque in maggioranza designati da Italgas) e l'eliminazione dell'obbligo di maggioranza qualificata per le decisioni strategiche di cui all'art.