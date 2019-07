Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi ieri sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha approvato i risultati consolidati del primo semestre 2019.

Principali dati Highlight economici e finanziari consolidati:

• Ricavi totali: 609,4 milioni di euro (+2,3%)

• Utile operativo Lordo (EBITDA): 433,9 milioni di euro (+2,3%)

• Utile operativo (EBIT): 241,6 milioni di euro (+8,3%)

• Utile netto: 166,2 milioni di euro (+10,3%)

• Investimenti tecnici: 317,7 milioni di euro (+39,4%)

• Flusso di cassa da attività operativa: 507,7 milioni di euro

• Indebitamento finanziario netto: 3.858,7 milioni di euro

Highlight operativi comprensivi delle società partecipate:

• Comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas: n. 1.821

• Numero di contatori attivi: 7,6 milioni

• Rete di distribuzione gas: circa 71.000 Km

Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: «Anche il primo semestre 2019 ha evidenziato risultati di rilievo. Tutti i principali indicatori economici sono in aumento rispetto allo scorso anno e in linea con gli obiettivi del Piano Industriale, a conferma dell'impegno volto a garantire agli azionisti ritorni crescenti e sostenibili. L'andamento in Borsa del titolo Italgas, che ha superato la soglia dei 6 euro e ha spinto la capitalizzazione della Società oltre i 5 miliardi rispetto ai 3,2 di quando è ritornata alle quotazioni di Borsa, testimonia l'apprezzamento del mercato per la determinazione con cui continuiamo a coniugare crescita ed efficienza. Ebit e Utile Netto hanno fatto registrare incrementi pari all'8,3% e al 10,3%. Abbiamo dato un ulteriore impulso agli investimenti, che sono aumentati di circa il 40% attestandosi a 318 milioni di euro circa, destinandoli in gran parte allo sviluppo e alla gestione della rete, con un importante focus sulla realizzazione delle reti di distribuzione in Sardegna, dove abbiamo già posato oltre 200 chilometri di nuove condotte e generato oltre 600 posti di lavoro nell'indotto. La trasformazione digitale dell'azienda prosegue a ritmi serrati su tutti i fronti indicati nel piano strategico: oltre 450 nuove reti digitali saranno completate nel 2019, abbiamo quasi raggiunto il 70% di smart meter installati e nella nostra Digital Factory stiamo lavorando, tra le altre cose, all'introduzione di una nuova piattaforma IoT che ci permetterà di raccogliere in un unico "Data Lake" tutti i dati trasmessi dai dispositivi digitali delle nostre reti. Continuiamo a rafforzare la nostra leadership in Italia e all'estero anche attraverso lo sviluppo di partnership di valore, come quella realizzata di recente con i francesi di GRDF, che rappresentano un terreno di confronto e allo stesso tempo un osservatorio privilegiato sull'andamento del settore in tutto il mondo».