Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberto Dell'Acqua, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,256 euro per azione (+9,4% rispetto al 2018).

Principali dati

Highlight economici e finanziari consolidati:

• Ricavi totali: 1.257,9 milioni di euro (+6,8%)

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) adjusted: 907,5 milioni di euro (+7,8%)

• Utile operativo (EBIT) adjusted: 516,0 milioni di euro (+13,2%)

• Utile netto adjusted: 345,2 milioni di euro (+9,4%)

• Investimenti tecnici: 740,0 milioni di euro (+41,6%)

• Flusso di cassa da attività operativa: 697,2 milioni di euro

• Indebitamento finanziario netto: 4.410,6 milioni di euro

• Dividendo per azione: 0,256 euro (+9,4% rispetto all'anno precedente)

Highlight operativi comprensivi delle società partecipate:

• Comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas: n. 1.830

• Numero di contatori attivi: 7,694 milioni

• Rete di distribuzione gas: circa 72.000 Km

Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: «Il 2019 è stato il terzo anno consecutivo di crescita: Ebit adjusted e Utile netto adjusted hanno segnato rispettivamente +13,2% e +9,4% migliorando tutte le guidance comunicate in corso d'anno e gli investimenti realizzati sono aumentati di oltre il 40% rispetto all'anno precedente ad un valore più che doppio dell'utile di periodo. Il nostro network si è esteso di oltre 9.000 chilometri grazie agli investimenti e alle acquisizioni concluse nel corso dell'anno, incluso il consolidamento di Toscana Energia, che ha apportato al gruppo oltre 8.000 chilometri di rete, 109 concessioni e 858 mila clienti finali. Abbiamo vinto le tre gare d'Ambito (Torino2, Valle d'Aosta e Belluno) che si sono concluse nel 2019 superando una concorrenza molto qualificata grazie a offerte articolate su innovazione, sviluppo fisico e tecnologico delle reti e crescita dei territori. In Sardegna la realizzazione delle reti di distribuzione procede secondo i programmi ed abbiamo completato la metà del totale delle nuove reti "native digitali". A breve inizierà la distribuzione del metano in alcuni Comuni, offrendo così i vantaggi per le attività produttive e i residenti in termini di continuità del servizio, economicità della risorsa e sostenibilità. La trasformazione digitale, grazie anche all'eccezionale incubatore rappresentato dalla Digital Factory, è diventata un elemento distintivo della nostra azienda che ci permette di innovare profondamente le modalità di gestione delle reti e dei processi, migliorando la qualità del servizio, l'efficienza operativa oltrechè la sostenibilità del business offendo il nostro contributo alla transizione energetica. Il nostro modello d'impresa ha ottenuto un significativo riconoscimento con l'inclusione nel Dow Jones Sustainability Index Worldche riconosce lacompatibilità della nostra crescitacon il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione delle persone, dei territori e delle comunità dove operiamo. Digitalizzazione, crescita e sostenibilità continueranno a guidarci nelle scelte e nelle sfide che dovremo affrontare».

