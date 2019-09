L'Autorità Garante per la Concorrenza (Antitrust) ha deliberato in merito all'acquisizione da parte di Italgas di azioni di Toscana Energia già in possesso di alcuni soci di Parte Pubblica il cui ammontare sul totale del capitale sociale dell'impresa è di circa il 2%.

L'Autorità Garante per la Concorrenza (Antitrust) ha deliberato in merito all'acquisizione da parte di Italgas di azioni di Toscana Energia già in possesso di alcuni soci di Parte Pubblica il cui ammontare sul totale del capitale sociale dell'impresa è di circa il 2%. Con tale acquisizione, Italgas verrà a detenere la maggioranza assoluta delle azioni di Toscana Energia e pertanto scatteranno le modifiche statutarie già decise per il verificarsi di tale evenienza, che comporteranno la modifica della composizione del CDA (i cui membri saranno scelti con voto di lista e dunque in maggioranza designati da Italgas) e l'eliminazione dell'obbligo di maggioranza qualificata per le decisioni strategiche di cui all'art. 18 dello Statuto.

Di conseguenza, Italgas verrà a detenere il controllo esclusivo su Toscana Energia. In particolare l'Authority ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Italgas è una impresa attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, principalmente nella distribuzione di gas (di qualsiasi specie e in tutte le sue applicazioni).

Italgas è una società quotata sul mercato telematico azionario italiano ed è controllata indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti attraverso la società CDP Reti. Italgas ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 1.641 milioni di euro, interamente realizzati in Italia. Toscana Energia è una società attiva direttamente e tramite le proprie controllate nella distribuzione di gas, energia elettrica e calore.