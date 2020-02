Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 46 minuti fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Versione con grafici

Il Ftse Mib ha superato di slancio i 24558 punti, massimi diottobre 2009, limite superiore di una fase laterale che durava da più di 10anni, inviando quindi un innegabile segnale di forza. E anche nel caso chequesta indicazione positiva non trovasse immediate conferme con ilproseguimento del rialzo, l'epidemia di coronavirus si dimostra sempre piùaggressiva e quindi potenzialmente costosa in termini di impatto sull'economiaglobale e questo potrebbe comportare una frenata delle borse, resta il fattoche le quotazioni raggiunte sono le più alte dall' ottobre del 2008.

Quello che stupisce è che questo exploit si è realizzato inconcomitanza di un quadro macroeconomico deludente.

Il dato del Pil dell'Italia nel quarto trimestre 2019 (datoprovvisorio Istat) ha mostrato infatti un calo dello 0,3% rispetto al trimestreprecedente. Gli analisti avevano previsto un aumento dello 0,1%. Nel terzotrimestre 2019 il Pil aveva registrato un incremento dello 0,1%.

Il rischio che anche il primo trimestre del 2020 vengaarchiviato con una crescita negativa del Pil è elevato, il che comporterebbeuna ricaduta in recessione (periodo di almeno due trimestri consecutivi acrescita negativa).

In una nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb)sulla congiuntura di febbraio 2020 si legge del resto una stima per l'intero2020 per una crescita del Pil italiano dello 0,2%, a fronte del target dello0,6% ipotizzato dal governo nell'ultima nota di aggiornamento al Def, unaprospettiva che rende quindi credibile il rischio di un primo trimestrenegativo alla luce delle difficoltà imposte sul fronte dei commercidall'epidemia del coronavirus.

Il 10 febbraio l'Istat ha inoltre comunicato che laproduzione industriale ha segnato in Italia a dicembre 2019 un calo su baseannua.