Fitch Ratings ha portato a zero, dallo 0,1% previsto a giugno, la stima sul prodotto interno lordo italiano nell'anno in corso, aspettandosi una modesta accelerazione al ritmo di 0,4% nel 2020 e di 0,6% nel 2021.

Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 44 minuti fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Fitch Ratings ha portato a zero, dallo 0,1% previsto a giugno, la stima sul prodotto interno lordo italiano nell'anno in corso, aspettandosi una modesta accelerazione al ritmo di 0,4% nel 2020 e di 0,6% nel 2021.

"Prevediamo che su base trimestrale l'espansione dell'economia italiana rimanga in un range tra zero e 0,1% per il futuro prevedibile", si legge nel Global Outlook pubblicato questa mattina.

(CC - www.ftaonline.com)