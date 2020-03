Come investire i propri soldi in un mercato orso, non appena sarà possibile! Scoprilo nel Webinar Gratuito che si terrà venerdì 27 marzo alle 18.00.

Durante una audizione parlamentare il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha parlato di elevata contrazione del PIL nel primo semestre a causa dell'emergenza coronavirus. La situazione di difficoltà sarà particolarmente accentuata nei mesi di marzo e aprile, con un "graduale miglioramento solo nei due mesi successivi". Per l'intero 2020 il MEF prevede un calo di "qualche punto percentuale". Venerdì scorso due fonti vicine alla situazione sentite da Reuters hanno riferito che il MEF si aspetta per il 2020 un PIL italiano in calo del 3%: la stima sarebbe basata su uno scenario che vede le misure restrittive adottate dal governo in graduale attenuazione a partire da fine aprile.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)