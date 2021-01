Il premier Giuseppe Conte sarebbe salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si sarebbe trattato di un incontro interlocutorio che non a caso comunque avviene a poche ore dalle 17:30, quando il leader di Italia Viva Matteo Renzi terrà una conferenza stampa in cui probabilmente ritirerà il proprio sostegno al governo e dunque annuncerà le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario al ministero degli Affari Esteri Ivan Scalfarotto.

La via della conta dei voti in aula per il saggio di una nuova maggioranza di governo come noto non avrebbe finora raccolto i favori del Quirinale per il carico di incertezza che porta con sé, d'altronde sembrano poche le alternative del premier in caso di ritiro di Italia Viva (Iv) dalla maggioranza.

Le vie della formazione di un nuovo governo di transizione (anche senza Conte) o di ritorno alle urne rimangono aperte, ma con il correre delle ore l'evoluzione della crisi politica in atto resta ancora incerta.

Uno dei punti chiave dello scontro tra il premier e Renzi sarebbe nel ricorso al Mes sanitario, che come noto non incontra i favori di Conte, M5S, Lega e Fratelli d'Italia, mentre ha tra i propri sostenitori il Pd, Iv (appunto) e Forza Italia. Difficile dire se su questo perno sia possibile fare leva per aprire un nuovo percorso.

(GD - www.ftaonline.com)