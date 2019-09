Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") avente ad oggetto massime n. 6.803 azioni di risparmio di Italiaonline, promossa da Sunrise Investments *S.p.A. (l'"Offerente"), in concerto con *Libero Acquisition *S.à r.l., i suoi controllanti diretti e indiretti, *GL Europe Luxembourg S.à r.l. e *GoldenTree Asset Management Lux *S.à r.l. (le "Persone che Agiscono di Concerto"), ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), illustrata - unitamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (l'"Offerta sulle Azioni Ordinarie") - nel documento di offerta pubblicato il 26 luglio 2019 (il "Documento di Offerta").

I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati di seguito, ove non definiti, hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta.