Il Consiglio di Amministrazione di IVS Group S.A. (Milano: IVS.MI) si è riunito il 28 maggio 2020, sotto la presidenza di Paolo Covre, per esaminare ed approvare il resoconto intermedio di gestione del gruppo IVS al 31 marzo 2020, di seguito sintetizzato.

Sintesi dei risultati al 31 marzo 2020

- Fatturato consolidato pari a Euro 100,1 milioni, in calo del 12,3% rispetto a marzo 2019.

- EBITDA Euro 28,1 milioni, in aumento del 1,2% rispetto al 2019.

- EBITDA Adjusted 1 Euro 21,5 milioni, -24,0% sul 2019, con un'incidenza sul fatturato pari al 21,4%. - Utile netto consolidato pari a Euro 8,7 milioni prima degli utili di terzi per Euro 0,1 milioni, +19,9%.

- Utile netto adjusted consolidato pari a Euro 1,8 milioni, prima degli utili di terzi per Euro 0,1 milioni.

- Perfezionate 2 nuove acquisizioni in Italia, per un valore di circa Euro 0,7 milioni

La Posizione finanziaria netta è negativa per Euro -394,5 milioni, rispetto a Euro -386,0 milioni a fine 2019, dopo pagamenti nel periodo per investimenti netti pari a Euro 20,7 milioni, composti principalmente da investimenti tecnici per Euro 19,7 milioni, da pagamenti di investimenti fatti in periodi precedenti per Euro 0,8 milioni e da acquisizioni per Euro 0,2 milioni. Contribuiscono inoltre alla PFN gli interessi maturati nel trimestre sulle obbligazioni (Euro 2,2 milioni) e il debito di Euro 1,7 milioni per il subentro in un leasing immobiliare (inclusi gli annessi diritti di subentro pagati) a valle di un'acquisizione finalizzata lo scorso anno.

Altri fatti di rilievo ed operazioni poste in essere dopo il 31 marzo 2020, effetti Covid-19 e previsioni

Il 1° Aprile 2020 la controllata IVS Italia S.p.A. ha acquisito la società Til Caff S.r.l. operante nel settore del vending nella regione Puglia, per un valore provvisorio di Euro 5,2 milioni (Euro 2,5 milioni pagati entro il closing, la restante parte sarà pagata nel 4° trimestre 2020).



Lo scenario economico e dei consumi ha visto nel mese di marzo e nei mesi successivi, durante la fase più acuta del lock-down, cali dei volumi fino al 80-85%, pur con differenze tra le nazioni e regioni in cui IVS opera, per le diverse tempistiche dell'epidemia e delle contromisure adottate. Nel corso del mese di maggio si sono registrati progressivi segnali di recupero, associati alla graduale ripresa delle attività economiche, ma continuando a scontare la chiusura di interi settori (es. scuole e università), la non piena ripresa dei trasporti pubblici e in generale e l'evidente ancora debole tenore delle ore lavorate. In questo contesto, a partire dal mese di marzo, il gruppo ha avviato azioni appropriate sia sul lato economico, sia su quello finanziario. Sul piano economico, la struttura dei costi è stata quanto più possibile trasformata in variabile. Il costo del lavoro è stato ridotto mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione in Italia e forme analoghe in altre nazioni). Il costo di affitti e positioning fees è stato in parte già rinegoziato, ovvero sospeso in vista della ridefinizione dei termini contrattuali, chiaramente giustificata nelle installazioni non accessibili (es. scuole e università) o maggiormente impattate dalle misure di lock-down. Tale attività, tuttora in corso, comporterà una significativa riduzione degli oneri economici e potrebbe impattare anche sull'indebitamento finanziario da IFRS16 (es. sui debiti associati a contratti di affitto di spazi per le vending machines). Sul piano operativo, la riduzione dei volumi e il ricorso alla Cassa Integrazione per il personale sono stati abbinati a una vasta ridefinizione della logistica di tecnici e addetti al rifornimento e di efficientamento delle filiali. Gli effetti di tali azioni, avviate progressivamente nel corso del mese di marzo, saranno maggiormente visibili sul conto economico a partire dal prossimo trimestre proprio a fronte del maggiore calo di volumi. Sul piano finanziario, sono stati sostanzialmente sospesi tutti gli investimenti non indispensabili; per i prossimi mesi, si prevede solo il completamento della rete di distributori sulla metropolitana di Parigi, quando sarà possibile riprendere le installazioni. Le misure adottate sono ritenute adeguate per preservare il più possibile i margini economici e le buone riserve di liquidità di cui il gruppo dispone (ad oggi addirittura aumentate rispetto a quelle di marzo 2020), a conferma della generazione - seppur ridimensionata - di un cash-flow operativo positivo.

