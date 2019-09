Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 2 ore fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

IVS Group SA informa che con sentenza pubblicata il 2 settembre 2019, a seguito dell'udienza tenutasi il 14 marzo 2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato da IVS Italia S.p.A. contro la sentenza del TAR Lazio, che nel 2017 ha confermato il provvedimento 8-6-2016 con cui l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) aveva stabilito che 14 società italiane attive nel settore del vending, fra cui IVS Italia S.p.A., oltre all'associazione di settore Confida, avrebbero messo in atto, dal 2011 al 2014, comportamenti volti a limitare la concorrenza nel settore del vending in Italia.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di IVS Italia S.p.A. limitatamente alle modalità di calcolo della sanzione comminata (Euro 31.917.662, peraltro già interamente accantonata e pagata), statuendo che l'AGCM ha applicato senza adeguata motivazione la cd. entry fee (ammontare supplementare compreso fra il 15% e il 25% del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione) e la circostanza aggravante di capofila del cartello.

Il Consiglio di Stato, che per il resto ha rigettato l'appello e compensato le spese del grado di giudizio, ha ordinato all'AGCM di rideterminare di conseguenza la sanzione inflitta a IVS Italia S.p.A.. IVS Italia S.p.A. sta valutando se ricorrano le condizioni per ulteriori contestazioni delle conclusioni, che a suo avviso restano parzialmente erronee, cui è pervenuta la sentenza del Consiglio di Stato. IVS Group S.A. e IVS Italia S.p.A. restano infatti pienamente e assolutamente convinte della correttezza, onesta? e trasparenza del proprio operato.

(GD - www.ftaonline.com)