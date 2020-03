Il Consiglio di Amministrazione di Italian Wine Brands S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435- bis c.c., e ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, che sarà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società. L'odierno Consiglio ha, altresì, esaminato e approvato la Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.

RICAVI DELLE VENDITE: EURO 157,5 MILIONI (+5,09%)

MARGINE OPERATIVO LORDO RESTATED : EURO 18,1 MILIONI (+23,88%)

RISULTATO NETTO DI PERIODO RESTATED : EURO 9,2 MILIONI (+26,93%)

RISULTATO NETTO DI PERIODO: EURO 7,9 MILIONI (+24,39%)

LIQUIDITÀ CONSOLIDATA NETTA : EURO 0,6 MILIONI (MIGLIORAMENTO DI EURO 3,9 MILIONI)

PROPOSTA DI DIVIDENDO FINO A UN MASSIMO DI EURO 0,50 EURO PER AZIONE

Esplosione dell'epidemia di Coronavirus

L'attuale pandemia causata dal Coronavirus COVID-19 ha indubbiamente una portata storica, le cui ricadute sociali e sull'intera economia mondiale risultano oggi impossibili da stimare, sia nel breve che nel medio-lungo termine. La normale gestione aziendale, che vede il management, ed il team tutto, quotidianamente impegnati nello sviluppo virtuoso delle attività e nel perseguimento delle migliori performance, ne è in queste settimane pertanto influenzata. Come noto, il gruppo IWB fornisce anche selezionati generi alimentari alle catene retail e ai clienti privati (con servizi di consegna a domicilio) e pertanto, alla data di redazione del presente comunicato stampa, non risulta interessato in modo diretto dai provvedimenti restrittivi del Governo in tema di chiusura di attività commerciali, limitazioni di modalità distributive e di blocchi alle attività produttive. Non potendo tuttavia fare previsioni sulla durata di tale situazione di contingenza, non si può escludere che la situazione possa deteriorare in un blocco o rallentamento delle attività che riguardano fornitori del Gruppo. In queste settimane di grande tensione, l'azione è mirata pertanto, oltre a alla piena conservazione del proprio patrimonio aziendale, fatto in primo luogo dei propri collaboratori e clienti, a elaborare soluzioni immediate per fronteggiare la situazione di emergenza e garantire la più efficiente ed efficace continuità aziendale possibile.

