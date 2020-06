"Grazie alla mediazione che ho condotto coi tecnici del Ministero del Lavoro e ad Alessandra Todde (Sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico), Jabil ha deciso di revocare i 190 licenziamenti. Continuerò a seguire la questione assicurandomi che venga garantita ai lavoratori un'adeguata prospettiva occupazionale". Con questo tweet la ministra del Lavoro *Nunzia Catalfo *ha annunciato un passo avanti nelle trattative tra le parti sociali e il governo sul caso dei siti industriali di Jabil e del rischio di licenziamento dei loro lavoratori.

Raffaele Apetino, segretario generale Fim Cisl *Campania e *Nicodemo Lanzetta *segretario generale Fim Cisl Caserta, hanno affermato ieri pomeriggio, dopo l'incontro in call conference tra le organizzazioni sindacali, il Ministro *Nunzia Catalfo, l'assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri *e la *Jabil *in riferimento alla decisione della direzione aziendale di procedere al licenziamento di *190 lavoratori presso lo stabilimento di *Marcianise *(Caserta), quanto segue: "Il negoziato è stato ripreso dopo oltre 7 giorni di stop e con le lettere di licenziamento in atto, ma l'importante è stato trovare un punto d'intesa per mettere al riparo i 540 lavoratori del sito di Jabil.

Abbiamo respinto sin da subito la decisione scellerata della multinazionale americana, in un contesto così delicato per il paese e per il Sud.

È stato importante il supporto ricevuto dall'Assessore Palmeri e dal Ministro Catalfo che si sono insieme a noi adoperate con l'azienda per evitare un dramma sociale di dimensioni inimmaginabili.

Con la giornata di oggi si è raggiunta *un'intesa che non è la soluzione definitiva *alla vertenza la quale necessita in tempi rapidi di ulteriori momenti di confronto in sede Ministeriale affinché si continui a lavorare insieme a Governo, Regione Campania e Sindacato per garantire un futuro occupazionale ai circa 540 lavoratori del sito di Caserta.

Come Fim Cisl riteniamo che le soluzioni trovate siano state necessarie per la tutela dei lavoratori del sito di Caserta e che il percorso di ricollocazione verso altre aziende debba passare assolutamente attraverso opportunità di lavoro certe e stabili al fine di mettere in sicurezza i lavoratori e le loro famiglie".

(GD - www.ftaonline.com)