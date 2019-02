Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 57 minuti fa

Si chiama JPM Coin *ed è *la nuova valuta digitale che JP Morgan ha annunciato oggi, la prima impiegata da una grande banca statunitense. La notizia giunge dalla CNBC e ha già fatto rapidamente il giro delle maggiori testate di cronaca finanziaria statunitense (e non).

Da quale pulpito...

Anche perché proprio Jamie Dimon, l'inossidabile amministratore delegato di JP Morgan, ha più volte definito il bitcoin e le criptovalute una "frode" e un pericolo per la stabilità finanziaria globale.

Anche perché i tempi d'oro delle valute digitali estranee ai circuiti delle banche centrali sembrano ben lontani: lo stesso bitcoin valeva un anno fa più di 11.500 dollari e oggi ne vale meno di 3.180, un crollo che in molti hanno letto come lo scoppio inevitabile di una bolla.

Tu quoque...

Eppure proprio JP Morgan, come detto uno dei più ferventi critici delle nuove valute digitali, adesso vara il nuovo JPM coin che dovrebbe avere il valore di un dollaro ed essere impiegato nelle transazioni tra i clienti del business dei pagamenti all'ingrosso di JP Morgan.

La banca, spiega la Cnbc, muove circa 6 mila miliardi di dollari ogni giorno per le imprese a contatto con il suo ramo dei "wholesale payments" e la nuova moneta dovrebbe snellire questo gigantesco traffico.

Blockchain in transaction

Umar Farooq, il capo della divisione per i progetti blockchain di J.P. Morgan, ipotizza - sempre secondo quanto riportato dalla Cnbc, almeno *tre applicazioni immediate *del JPM Coin.

I pagamenti internazionali per le grandi imprese che attualmente si servono di circuiti "ormai vecchi di decenni come Swift" potrebbero tagliare i tempi con trasferimenti real-time.

Un altro impiego sarebbero le transazioni su titoli con il vantaggio di settlement immediati. Al riguardo già ad aprile la banca Usa avrebbe testato un'emissione di debito in blockchain creando una simulazione virtuale su certificati di deposito da 150 milioni di dollari per una banca canadese.