Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 1 ora fa

Juventus FC -0,3% debole ma sopra i minimi visti in avvio dopo la sconfitta in campionato con il Verona. I bianconeri vengono appaiati in testa alla classifica di Serie A a 54 punti dall'Inter, vittoriosa nel derby con il Milan. Intanto vola Lazio (+6,7%), che ieri ha battuto il Parma e si è avvicinata alla vetta: è terza a 53 punti.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)