Performance brillanti per Juventus FC +4,5% e SS Lazio +6,7% con il via libera alla ripresa degli allenamenti (anche se in forma individuale) dei giocatori. Più indietro AS Roma +0,6%. L'intento della Lega di Serie A resta quello di fare il possibile per portare a termine il campionato 2019-2020. Juventus e Lazio al momento sono prima e seconda della classifica distanziate da un punto, terza l'Inter staccata di 8 punti dai biancocelesti: è evident che in caso di ripresa sarebbero Juventus e Lazio a contendersi lo scudetto.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)