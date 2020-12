Pessima giornata ieri per Juventus FC (-2,4% a 0,82 euro oggi in avvio di seduta).

Pessima giornata ieri per Juventus FC (-2,4% a 0,82 euro oggi in avvio di seduta). La squadra bianconera è stata inaspettatamente e nettamente battuta in casa dalla Fiorentina per 3 reti a 0. Inoltre nel pomeriggio il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus inflitta dalla FIGC ai partenopei, relativa alla partita non disputata del 4 ottobre scorso. In quell'occasione il Napoli non si presentò a Torino su decisione dell'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo campano in scia alla positività al Covid-19 del giocatore Zielinski e di un membro dello staff. In virtù della decisione del Collegio la partita Juventus-Napoli dovrà essere recuperata.

Di conseguenza sono stati tolti sia il punto di penalizzazione al Napoli sia i tre punti assegnati alla Juventus per la vittoria a tavolino. Al momento quindi bianconeri vedono crescere il proprio svantaggio dal Milan capolista del Campionato di Serie A a 7 punti (31 contro 24), che potrebbero aumentare in caso di risultato positivo dei rossoneri stasera con la Lazio. Ovviamente la Juventus deve giocare con il Napoli e ha quindi una partita in meno.

L'analisi del grafico di Juventus FC mette in evidenza il movimento laterale in essere dalla seconda metà di novembre. Discese sotto la base del movimento a 0,80-0,81 euro darebbero il via a una correzione verso 0,76-0,77 almeno, con rischio concreto di ritorno sul minimo di fine ottobre a 0,7090, supporto decisivo nel medio periodo. In caso di perentorio superamento di 0,85 euro si creerebbero invece le premesse per un allungo verso 0,93, con obiettivo successivo sul massimo di giugno a 1,0536.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)