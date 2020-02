Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, ha dichiarato giovedì di non vedere la necessità per modifiche ai tassi d'interesse Usa nel 2020.

Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, ha dichiarato giovedì di non vedere la necessità per modifiche ai tassi d'interesse Usa nel 2020. "Non vedo ancora nulla, sebbene stiamo osservando attentamente, che mi faccia pensare che un cambiamento nella politica monetaria a causa del virus sarebbe appropriato. Avrò una visione migliore nei primi mesi di quest'anno. Non ho ancora visto nulla che possa indurmi a volere cambiare la politica di medio termine, al rialzo o al ribasso", ha spiegato, secondo quanto riporta Reuters, precisando che medio termine, in questo contesto, significa per tutto il 2020.

