Juventus

Pesante ribasso ieri per Juventus FC -11,83%: il titolo tocca i minimi da novembre 2018. Domenica alcune partite del campionato di Serie A sono state sospese come misura precauzionale contro il diffondersi del coronavirus: sembra che nelle prossime settimane le gare nelle zone a rischio potrebbero essere giocate a porte chiuse, senza incassi da biglietti e quindi con un danno economico non indifferente per le società calcistiche. In rosso anche SS Lazio -7,87% e AS Roma -6,20%. Venerdì scorso a mercato chiuso Juventus FC ha comunicato i risultati del primo semestre dell'esercizio 2019/2020: ricavi a 322,3 milioni di euro, in calo del 2,4% a/a; costi operativi a 260,9 milioni, +15% a/a; risultato netto pari a -50,3 milioni, contro l'utile da 7,5 milioni dello stesso periodo del 2018/2019. Il titolo rischia ora di accelerare al ribasso verso 0,96, minimi di novembre e dicembre 2018 e 0,90 circa, minimo di ottobre 2018 e ultimo dei ritracciamenti (di Fibonacci) calcolato sul segmento rialzista partito a maggio di quell'anno. La tenuta di quota 1 permetterebbe invece di limitare i danni e di favorire una reazione verso gli ex supporti a 1,12. Resistenza successiva a circa 1,21, media mobile esponenziale a 50 giorni.

Autogrill

Ondata di vendite ieri su Autogrill, -12,74% a 7,88 euro, pesantemente condizionata dalle notizie relative alla diffusione del coronavirus in Italia. I rischi di contagio potrebbero indurre le persone a ridurre gli spostamenti autostradali e via stazioni ferroviarie/aeroporti. Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. In Europa è presente in 21 aeroporti, 520 aree di servizio, 139 stazioni ferroviarie e 87 tra città, fiere, musei e centri commerciali. L'analisi del grafico di Autogrill mette in evidenza che l'affondo di ieri ha spinto il titolo sotto i supporti ed ex resistenze a 8,10/8,40 euro, operazione che ha determinato un netto peggioramento del quadro grafico di medio periodo, prospettando il rischio di ritorno sui minimi di fine 2018 a 7,06 e l'eventuale riattivazione del movimento ribassista in essere da fine 2017 verso area 6,10 almeno. Primi segnali positivi con il ritorno in pianta stabile oltre 8,40, mentre il riposizionamento sopra area 8,80 creerebbe le premesse per un attacco alle resistenze a 9,40 (target successivo a 9,90/10,00).