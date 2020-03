Nexi

Netto calo mercoledì per Nexi (-8,40% a 8,8680 euro): Equita ha confermato la raccomandazione hold sul titolo ma ha ridotto il target a 13 euro. Gli analisti stimano che la crescita organica dei ricavi del gruppo nel 2020 si attesterà al 4%, ben al di sotto del +7% della guidance pre-coronavirus: le attese sono per un calo del 3,7% dei consumi domestici nel 2020. Il titolo è sceso fino a 8,679 euro nell'intraday per poi reagire poco oltre i 9 euro, comunque in netto calo dalla chiusura di martedì a 9,681 euro. A 8,574 euro si collocano i minimi del 16 marzo, supporto che per il momento ha contenuto il ribasso. La candela giornaliera del 16 marzo è un "hammer", elemento che compare in prossimità di forti supporti (a 7,83 sono visibili i minimi di maggio 2019) e che può diventare il punto di appoggio per un tentativo di rimbalzo. Conferme in questo senso verrebbero però solo dal superamento del picco di martedì a 10,25 euro. In quel caso atteso il test di area 11,70 circa. Resistenza successiva a 13,50, lato alto del gap ribassista del 9 marzo. Sotto 8,57 supporto a 7,83 euro.

Prysmian

In controtendenza con il settore industriale e molto volatile Prysmian, +2,91% a 16,25 euro, che parte in rosso, poi accelera fino a +10% circa e quindi riduce i guadagni. Due giorni fa il gruppo leader nella produzione di cavi per l'energia ha comunicato che tutti gli uffici e stabilimenti nel mondo sono operativi, compresi quelli siti in Lombardia. Tutte le iniziative volte a prevenire e minimizzare gli effetti della diffusione del coronavirus (smart working, misure igieniche e di sanificazione degli ambienti di lavoro) si sono dimostrate efficaci finora, si legge nel comunicato del 16 marzo. Ieri Prysmian ha toccato a 13,0950 euro il minimo da ottobre 2014. La reazione che il titolo ha avviato da quest'area fatica però a prendere slancio. Solo con il ritorno sopra area 17,70 le quotazioni potrebbero riavvicinarsi alla media mobile a 50 giorni, passante da 19,90 circa, ricoprendo a 19,62 euro il gap lasciato aperto il 6 marzo. La violazione definitiva di area 14,60 comporterebbe invece discese anche sotto area 13 per target negativi a 10,80/11.

Snam

Il cda di Snam oggi ha approvato i dati di bilancio 2019. L'esercizio si è chiuso con ricavi a 2.604 milioni di euro (+3% a/a), EBITDA adjusted a 2.169 milioni (+3,5% a/a), EBIT adjusted a 1.417 milioni (+0,9% a/a), utile netto adjusted a 1.093 milioni (+8,2% a/a), indebitamento finanziario netto a 11.923 milioni (11.548 milioni di euro al 31 dicembre 2018), costo medio del debito lordo in calo da 1,5% nel 2018 a 1,1% nel 2019. Dividendo proposto a 0,2376 euro per azione (0,2308 l'anno scorso). In relazione all'emergenza Coronavirus in Italia e assumendo che "ad oggi, non è in grado di determinare con attendibilità eventuali ripercussioni sui risultati 2020 o eventuali implicazioni per gli anni successivi", sulla base "delle attuali e più aggiornate informazioni disponibili, anche in ragione della natura delle attività condotte da Snam, la società prevede impatti limitati in relazione alle circostanze sopra riportate". L'analisi del grafico di Snam mette in evidenza la brusca accelerazione ribassista delle ultime 4/5 settimane con i prezzi scesi nella scorsa ottava sul minimo da fine 2014 a 3,1810 euro. Il titolo ha poi reagito giungendo a recuperare con i massimi di ieri a 4,09 quasi il 50% del terreno perso. Per rivedere il record storico a 5,11 toccato il 12 febbraio le quotazioni dovranno stabilizzarsi oltre 4,40/4,45 per poi attaccare la resistenza a 4,83/4,84. Discese sotto i supporti statici e dinamici a 3,10/3,15 determinerebbero invece l'inversione della tendenza ascendente di fondo con primo obiettivo a 2,50/2,60.

