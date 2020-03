Scopri come fare il +23% su STM ed il +20% su FCA in 2 settimane! Iscriviti al Webinar Gratuito e scopri come ottenere i segnali di trading di Pietro Origlia!

Autogrill

Autogrill chiude venerdi' in rosso invertendo la rotta dopo un ottimo avvio. Il titolo aveva inizialmente beneficiato delle indiscrezioni di Reuters: secondo una fonte il gruppo attivo nella ristorazione per chi viaggia ha avviato trattative con aeroporti, concessionari autostradali e altri proprietari di immobili in tutto il mondo per ridurre o parametrare ai ricavi i canoni di affitto dei punti vendita. Alla fine della prima settimana di marzo 2020 l'impatto negativo generato dal COVID-19 sui ricavi di Gruppo e' stato stimato dal management in circa 25-30 milioni di euro. Il titolo ha toccato un massimo intraday a 4,39 euro per poi terminare la seduta a 4,138 euro (close giovedi' a 4,194 euro). Le ultime 5 sedute sono contenute all'interno di un piccolo canale crescente (due linee parallele) con base a 4 euro e limite superiore a 4,40. La fuoriuscita da questa fascia dovrebbe fornire indicazioni utili a capire le intenzioni del mercato. Oltre 4,40 atteso il test di 5,40, poi la ricopertura del gap ribassista del 9 marzo con lato alto a 6,01 euro. Sotto i 4 euro probabile invece il ritorno sui minimi del 18 marzo a 3,14 euro.

Juventus FC

Notizie positive per Juventus FC nel fine settimana. Sabato il club bianconero ha infatti comunicati di aver trovato un accordo con calciatori e allenatore sui compensi della restante parte della corrente stagione sportiva: questi ultimi non percepiranno le mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (ovvero un terzo dei compensi dell'intero anno). L'accordo in sostanza dà per scontato che la stagione 2019/2020 non riprenderà. Squadra e giocatori si riservano la possibilità, qualora "le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero", di negoziare "in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell'effettiva conclusione delle stesse". Gli effetti economici dell'accordo sono notevoli: circa 90 milioni di euro sull'esercizio 2019/2020. Juventus FC ha chiuso il primo semestre con ricavi a 322,3 milioni di euro (-2,4% a/a), risultato netto a -50,3 milioni (-57,8 l'anno prima) con costi operativi a 260,9 milioni (+15% a/a), di cui 173,3 riferiti alla voce "Personale tesserato". L'analisi del grafico di Juventus FC mette in evidenza l'accelerazione ribassista che tra metà febbraio e metà marzo ha causato una perdita di oltre il 50% del prezzo del titolo. Nelle ultime 2/3 settimane il rimbalzo, ma senza una stabilizzazione oltre il primo riferimento a 0,80 euro circa. Le notizie del fine settimana dovrebbero spingere il titolo ben oltre questo ultimo livello, con l'obiettivo ambizioso di preparare un attacco a 1,10/1,15 ex supporti oltre i quali poter ipotizzare il superamento dei massimi di febbraio a 1,25/1,26 (obiettivi a 1,35 e 1,45). Segnali di debolezza sotto 0,70, prologo a un affondo sul minimo del 16 marzo a 0,54.

Mediaset

Mediaset positiva ma sotto i massimi di giornata in scia a ProSiebenSat.1 Media +0,8%. I due titoli hanno accelerato al rialzo dopo le dimissioni di Max Conze, CEO del gruppo tedesco contrario all'integrazione con Cologno Monzese. A inizio settimana Mediaset aveva annunciato l'acquisizione (tramite la controllata Mediaset España Comunicacion S.A.) del 4,25% di ProSiebenSat.1 Media, portandola quota del Gruppo Mediaset al 20,1% dei diritti di voto (escludendo le azioni proprie) di ProSiebenSat.1 Media. La reazione che Mediaset ha realizzato da metà marzo sta però rallentando dopo aver avvicinato con il massimo intraday del 25 marzo a 1,98 euro il minimo del 24 febbraio a 1,99 euro. In generale, il ritorno sopra area 2 accrediterebbe l'ipotesi di un recupero più duraturo che possa puntare al test di 2,20/2,30, area critica nel medio lungo periodo, corrispondente ai minimi di novembre 2016. Via libera in tal caso verso 2,43 circa. Se invece area 2 continuasse a respingere l'attacco dei compratori, le prospettive si farebbero nuovamente cupe, prospettando il ritorno sui minimi di metà marzo a 1,34 circa.

