Atlantia

Atlantia in buona forma in avvio di ottava, tocca un massimo intraday a 15,25 euro dopo aver terminato venerdì a 14,595 euro. Secondo indiscrezioni un nuovo vertice governativo sul dossier Autostrade dovrebbe avere luogo mercoledì 3 giugno. Nel week end il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che la base per una trattativa è che Autostrade accetti il regime tariffario RAB based introdotto dall'Autorità dei Trasporti: senza un accordo l'opzione della revoca è sempre disponibile. Altri rumor parlano della disponibilità dei Benetton a scendere sotto il 30% della holding (dal 30,25% attuale), altri ancora dell'interesse di Macquarie per Autostrade (con accesso alla data room già avvenuto). Infine, secondo Reuters Atlantia è sempre intenzionata a cedere il 49% di Telepass e ha invitato gli interessati a presentare offerte non vincolanti entro fine giugno. A 15,56 euro si collocano i massimi del 30 aprile e del 28 maggio, la resistenza da battere per poter dare un seguito al rimbalzo visto lunedì. Oltre area 15,55/60 diverrebbe probabile un tentativo di ricopertura del gap ribassista del 9 marzo con lato alto a 17,02 euro. Resistenza successiva a 17,90, 61,8% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del ribasso dal massimo di febbraio. Rimbalzi fino al 61,8% di ritracciamento sono da considerare solo una correzione temporanea del trend precedente, il superamento di quella percentuale di ritorno diventa invece un segnale favorevole al proseguimento della reazione anche fino a cancellare completamente il movimento che la ha preceduta. La mancata rottura di 15,55/60 potrebbe fare sorgere il timore di essere in presenza di una fase di distribuzione, quindi introduttiva ad un ribasso, ipotesi che prenderebbe forma sotto 13,50 per essere confermata alla violazione del minimo del 6 maggio a 13,015. Sotto quei livelli le oscillazioni viste dal 30 aprile si dimostrerebbero infatti un doppio massimo, figura ribassista con target sui minimi di marzo a 9,14 euro.

Telecom Italia

Telecom Italia positiva ieri (+2,83% a 0,3414 euro) nonostante le indiscrezioni di Repubblica secondo cui Sky Italia lancerà il 16 giugno il proprio servizio telefonico su rete fissa (utilizzando l'infrastruttura di Open Fiber). Inoltre dal Brasile arrivano segnali secondo cui Oi potrebbe cedere le attività nel mobile (che interessano sia Tim Brasil che a Vivo). Intanto il settore guadagna terreno (EURO STOXX Telecommunications +1,1% ieri) in scia al balzo di MasMovil (+23,6% a Madrid) dopo il lancio dell'OPA da parte del consorzio formato dai private equity Kkr, Cinven e Providence. L'analisi del grafico di Telecom Italia mette in evidenza il movimento ribassista all'interno di un canale in essere da fine marzo (subito dopo il rimbalzo dal minimo storico a 0,2861 euro del 16/3). Il titolo è esposto al rischio di prolungamento della flessione con conseguente ritorno sugli 0,2861: conferme in tal senso sotto 0,3133 (minimo del 21 maggio). Il superamento di 0,3420-0,3430 creerebbe le premesse per un allungo verso 0,3720-0,3730 (lato alto del canale) e 0,3844 (massimo del 18 maggio): l'eventuale superamento in sequenza di questi due ostacoli lancerebbe i prezzi verso 0,4233 (massimo del 24 marzo) e 0,4313 (gap down aperto il 9 marzo), nonchè ex supporti tra gennaio e agosto 2019. Si tratta di riferimenti determinanti in ottica di medio-lungo periodo: una vittoria sugli stessi permetterebbe a Telecom di puntare verso 0,59-0,60 (ex resistenze) con obiettivo intermedio a 0,47-0,48.

Trevi Finanziaria Industriale

Acquisti a valanga ieri su Trevi Finanziaria Industriale +40,19% dopo l'approvazione del bilancio 2019. I ricavi salgono da 623,2 milioni di euro da 618,1 milioni nel 2018, l'EBITDA ricorrente a 59,4 milioni da 56,7 milioni, la perdita netta di Gruppo si riduce a 75,8 milioni da 143,4 milioni. Da segnalare che nei primi quattro mesi del 2020 gli ordini acquisiti sono risultati pari a circa 200 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. Nonostante l'emergenza Covid-19 Trevi ritiene di essere "pronto, dopo aver realizzato la complessiva Manovra Finanziaria, per affrontare questa nuova complessa sfida". Nella prima giornata della settimana il titolo è riuscito ad allontanarsi con veemenza dalla base disegnata a maggio a quota 0,009/0,010 accelerando oltre la trend line che scende dal picco di gennaio a 0,014 circa. Conferme oltre 0,015 completerebbero poi il doppio minimo in formazione negli ultimi due mesi preludendo alla realizzazione di un ulteriore segmento di crescita verso 0,020, target della figura e massimi di inizio anno. Indicazioni negative invece nel caso di flessioni sotto 0,012, prologo alla rivisitazione dei supporti a quota 0,009.

