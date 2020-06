Brillante ieri Buzzi Unicem +5,0% a 20,50 euro grazie alla decisione di Societe Generale di avviare la copertura sul titolo con raccomandazione buy e target price a 24 euro. Il quadro grafico di Buzzi Unicem è a un bivio: nella seduta di martedì le quotazioni hanno tentato di superare i massimi di inizio giugno in area 20,30, salvo poi invertire la rotta e terminare a ridosso degli stessi. Solo conferme oltre questo limite spianerebbero la strada verso area 22, per la copertura del gap down del 24 febbraio e per il test del lato superiore del canale che contiene il rialzo da marzo. Sotto 19,40 probabile riavvicinamento a 18,70 euro, lato alto del gap rialzista del 16 giugno, al di sotto del quale resterebbero solo i supporti in area 17,50/18,00 a impedire un pericoloso deterioramento delle prospettive di medio breve termine.

DiaSorin (+2,99% a 175,80 euro ieri) prova a sostenere il rimbalzo partito lunedì mattina e sale a toccare a 176,00 euro il livello massimo dal 3 giugno. Il titolo è reduce dalla massiccia correzione originata dal record storico del 25 maggio a 211,80 euro. Dal fine settimana alcune notizie sulla pandemia Covid hanno probabilmente contribuito a far tornare l'interesse degli investitori sulle azioni del gruppo attivo nella produzione di test sul coronavirus. L'OMS ha segnalato che domenica si sono registrati 183 mila nuovi casi di Covid-19 nel mondo, record assoluto. Inoltre è stato scoperto un focolaio di coronavirus nei mega-mattatoi nel Nord Reno-Westfalia in Germania. L'analisi del grafico di DiaSorin mette in evidenza il tentativo di dare continuità al recupero partito dal minimo del 9 giugno a 153,60 euro: conferme in tal senso arriverebbero in caso di stabilizzazione oltre 173-175 per un primo obiettivo in area 192 e successivo sul record a 211,80. Discese sotto 163-164 creerebbero invece le premesse per un test di 155 dove transita la neckline del potenziale testa e spalle ribassista in formazione da fine aprile: l'eventuale violazione di questo riferimento completerebbe la figura (una tra le più affidabili) dando probabilmente il via a una correzione verso quota 125.

Mediaset in rialzo ieri su indiscrezioni de La Stampa secondo cui il governo sta pensando di girare alla RAI una quota maggiore degli introiti derivanti dal canone (si parla di 150-200 milioni di euro) in cambio di una riduzione degli spazi pubblicitari. In caso di conferma gli operatori tv privati ne trarrebbero beneficio. Il titolo ha toccato un massimo intraday a 1,625 euro per poi stabilizzarsi in area 1,59 euro (la chiusura di lunedi' era stata a 1,55 euro). In caso di una chiusura di seduta oltre area 1,61 verrebbe confermato il piccolo doppio minimo disegnato in area 1,55 dal 12 giugno. Target della figura rialzista a 1,67 euro. Resistenza successiva a 1,79, trend line ribassista disegnata dal top di aprile. La violazione di 1,55 potrebbe invece favorire movimenti verso i minimi di maggio a 1,3860 euro (la fase laterale disegnata nelle ultime giornate si dimostrerebbe in quel caso un "rettangolo", figura di continuazione del ribasso in atto dal top dell'8 giugno, e non un "doppio minimo", figura di inversione dello stesso ribasso).

