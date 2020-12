Poste Italiane

Poste Italiane positivo martedì dopo l'intervista dell'a.d. Matteo Del Fante a Repubblica. Il manager ha dichiarato che i conti del quarto trimestre verranno penalizzati dalle misure restrittive ma in misura minore rispetto ai precedenti. Del Fante ha anche annunciato l'apertura in Cina di due strutture in joint venture con alcune società di logistica e-commerce per far transitare gli ordini degli italiani nel Paese. Altre novità nella logistica per la tracciatura dei vaccini e nelle polizze RC Auto: in vendita da gennaio presso gli sportelli postali prodotti di Generali e Unipol. Il titolo si è spinto fino a quota 8,336 euro per poi stabilizzarsi in area 8,30/31, con un guadagno dell'1,8% circa sulla chiusura di lunedì a 8,166 euro. I minimi della candela giornaliera rialzista "hammer" toccati lunedì a 8 euro circa sono a ridosso della base del canale ribassista disegnato dal top del 18 novembre. Fino a che questo supporto verrà rispettato in chiusura di seduta l'interpretazione che si potrà dare del canale è quella di una figura "flag" in formazione. Il "flag" interrompe temporaneamente una tendenza, in questo caso il rialzo visto dal minimo del 30 ottobre, senza invertirla. La rottura del lato alto del canale, passante a 8,47 circa (anticipata dal superamento di area 8,35 euro), confermererebbe questa ipotesi prospettando il ritorno sul massimo di novembre a 8,976 euro. Sotto gli 8 euro rischio invece di test di 7,70, 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo di fine ottobre e supporto critico anche in ottica di medio periodo.

Juventus FC

Pessima serata ieri per Juventus FC. La squadra bianconera è stata inaspettatamente e nettamente battuta in casa dalla Fiorentina per 3 reti a 0. Inoltre nel pomeriggio il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus inflitta dalla FIGC ai partenopei, relativa alla partita non disputata del 4 ottobre scorso. In quell'occasione il Napoli non si presentò a Torino su decisione dell'Azienda Sanitaria Locale del capoluogo campano in scia alla positività al Covid-19 del giocatore Zielinski e di un membro dello staff. In virtù della decisione del Collegio la partita Juventus-Napoli dovrà essere recuperata. Di conseguenza sono stati tolti sia il punto di penalizzazione al Napoli sia i tre punti assegnati alla Juventus per la vittoria a tavolino. Al momento quindi bianconeri vedono crescere il proprio svantaggio dal Milan capolista del Campionato di Serie A a 7 punti (31 contro 24), che potrebbero aumentare in caso di risultato positivo dei rossoneri stasera con la Lazio. Ovviamente la Juventus deve giocare con il Napoli e ha quindi una partita in meno. L'analisi del grafico di Juventus FC mette in evidenza il movimento laterale in essere dalla seconda metà di novembre. Discese sotto la base del movimento a 0,80-0,81 euro darebbero il via a una correzione verso 0,76-0,77 almeno, con rischio concreto di ritorno sul minimo di fine ottobre a 0,7090, supporto decisivo nel medio periodo. In caso di perentorio superamento di 0,85 euro si creerebbero invece le premesse per un allungo verso 0,93, con obiettivo successivo sul massimo di giugno a 1,0536.

Technogym

In rosso ieri Technogym dopo che Peloton (produttore di cyclette e tapis roulant) ha annunciato l'acquisizione di Precor, produttore di macchinari fitness per le palestre, per 420 milioni di dollari. Si profila quindi all'orizzonte un nuovo concorrente per il gruppo italiano. Graficamente Technogym si sta muovendo a ridosso della ex resistenza a 8,90 circa in attesa di accumulare le energie necessarie per raggiungere a 10,64 euro la base del gap del 24 febbraio. La permanenza sopra 8,90 sarà fondamentale in tal senso. Sotto 8,90 e alla violazione della media mobile a 50 giorni a 8,50 circa verrebbero vanificati tutti gli sforzi fatti nell'ultimo mese e mezzo comportando con buona probabilità in ritorno in area 8,00.

