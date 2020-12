DiaSorin

Bene DiaSorin, +0,6% martedì a fine seduta a 167,90 euro, che si avvia a chiudere il 2020 con una performance vicina a +50%, la migliore delle blue chip. Il titolo del gruppo di Saluggia ha tratto beneficio dall'emergenza Covid-19 in quanto attivo nella produzione di test molecolari (i tamponi) per rilevare la positività al virus. Nella serata di ieri DiaSorin Molecular LLC, una divisione di DiaSorin, ha annunciato di aver ricevuto fondi federali dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority, per richiedere la certificazione 510(k) del test molecolare Simplexa COVID-19 Direct e per incrementarne la capacità produttiva. Nelle ultime settimane tuttavia l'andamento è stato sostanzialmente laterale, all'interno di una fascia compresa tra i 160 e i 180 euro circa. Solo la rottura del lato superiore di questo intervallo segnalerebbe l'intenzione da parte del mercato di correggere in modo ampio il veloce ribasso del 9 novembre, quando le quotazioni scesero da 207,60 a 165,40 euro. Oltre area 180 target a 189 e a 197 euro, ultima resistenza prima del ritorno in area 207/08. Sotto i 165 euro atteso un nuovo test dei 160 euro. Supporto successivo a 140 euro circa (target ottenuto proiettando l'ampiezza dell'intervallo laterale, che in quel caso si dimostrerebbe un "rettangolo", verso il basso dal punto di rottura).

Eni

Eni ha annunciato questa mattina la firma di un Memorandum of Understanding di cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese. Il documento "stabilisce un quadro di cooperazione volto a favorire iniziative congiunte tra Eni e controparti cinesi lungo tutta la catena di valore dell'energia in Cina e a livello internazionale". In particolare verranno approfondite "potenziali opportunità di collaborazione focalizzandosi su fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, tecnologie avanzate e iniziative di economia circolare". L'analisi del grafico di Eni mette in evidenza il corposo rimbalzo (oltre +50%) dal minimo dal 1996 a 5,7260 euro toccato il 29 ottobre. Nelle ultime settimane la spinta rialzista si è affievolita, costringendo il titolo a un movimento laterale con possibile formazione di un testa e spalle ribassista. La figura verrebbe completata in caso di discese sotto quota 8, prologo ad approfondimenti verso 7,25-7,30 almeno. Il superamento di area 9 lancerebbe invece le quotazioni verso 10,10-10,20 dove troviamo il massimo di inizio aprile e il limite superiore dell'ampio gap ribassista lasciato il 9 marzo.

Falck Renewables

Proseguono gli acquisti su Falck Renewables. Il gruppo è attivo nelle rinnovabili e potrebbe essere tra i maggiori beneficiari dei 52 progetti italiani attualmente allo studio per impiegare le risorse del Recovery Fund. Graficamente Falck Renewables riesce ad allungarsi oltre i massimi di inizio anno a 6,30 raggiungendo a 6,50 euro, nuovi massimi pluriennali. Il movimento potrebbe proseguire fino al test a 7,12 circa del lato superiore del canale disegnato dai minimi di fine 2018, sebbene la presenza di segnali di eccesso di rialzo rendano probabili cali corroboranti nel brevissimo termine verso area 5,95/6,00. Sotto 5,90 probabile indebolimento per supporti a 5,44 euro.

