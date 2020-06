Dopo un avvio d'ottava in ulteriore recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dell'1,70% lunedì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in positivo è proseguita, per quanto con un tono maggiormente contrastato.

Dopo un avvio d'ottava in ulteriore recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dell'1,70% lunedì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in positivo è proseguita, per quanto con un tono maggiormente contrastato. In scia ai positivi dati sull'occupazione Usa, e al recupero dei corsi del greggio, sul mercato prevale l'ottimismo per un'economia che prova a tornare sui livelli precedenti lo scoppio della crisi causata dall'epidemia di coronavirus. E il risultato è un guadagno intorno allo 0,70% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, nella nona sessione consecutiva d'espansione (striscia positiva più lunga dall'inizio del 2018).

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato ma il parallelo guadagno di circa lo 0,40% dello yen sul biglietto verde contribuisce alla performance negativa di Tokyo: alla fine il Nikkei 225 perde infatti lo 0,38% (ha fatto meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dello 0,14%). Sul fronte macroeconomico, in aprile i salari medi totali sono calati in Giappone dello 0,6% annuo, contro il rialzo dello 0,1% della lettura finale di marzo e la flessione dell'1,0% del consensus. I salari reali sono invece scesi dello 0,7% annuo, dopo il precedente declino dello 0,3% e contro il ribasso dell'1,1% atteso dagli economisti.

Lunedì la World Bank ha peggiorato significativamente l'outlook dell'economia globale per il 2020: il Pil è infatti atteso quest'anno a un crollo del 5,2% contro il progresso del 2,5% previsto in gennaio. Si tratterebbe della performance più negativa dopo il tracollo del 13,8% registrato alla fine della Seconda guerra mondiale. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 sono in crescita di circa lo 0,40% entrambi, contro un rialzo intorno allo 0,40% anche per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng guadagna infatti circa l'1,70% (e l'andamento è solo marginalmente peggiore per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica). A Seoul il Kospi si muove appena sopra la parità, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 segna un netto progresso del 2,44% in chiusura.

