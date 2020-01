Financial Trend Analysis, PUBBLICATO: 35 minuti fa

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Sostanzialmente positiva la nota sull'Italia emessa dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) al termine della propria periodica missione nel Bel paese. Secondo lo staff dell'FMI l'implementazione della politica fiscale nel 2019 è stata migliore delle attese e ha contribuito al miglioramento del sentiment dei mercati.

"L'*impegno costruttivo con la Commissione Europea *- riporta il comunicato - ha aiutato a scongiurare il lancio di una procedura europea per eccesso di deficit. L'impiego del budget è stato prudente, nonostante il lancio dei nuovi programmi sociali (la "Quota 100" per il pensionamento anticipato e il programma del reddito di cittadinanza). La raccolta pubblica è stata più elevata delle attese. Questo, ossia il nuovo approccio pro-UE del governo, e la politica accomodante della Bce hanno aiutato a ridurre i rendimenti del debito sovrano su nuovi minimi storici".

"Nondimeno - continua la nota - l'indebolimento del contesto esterno e l'incertezza della politica domestica hanno complicato una situazione economica e sociale già difficile. La crescita del Pil reale nel 2019 è stimata allo 0,2% in calo dal massimo decennale dell'1,7% nel 2017. I redditi reali personali rimangono del 7% al di sotto dei livelli pre-crisi (2007) e continuano a rimanere indietro rispetto agli altri Paesi Membri dell'Unione. Nonostante i tassi di occupazione da record, la disoccupazione è elevata e prossima al 10%, con tassi più elevati nel Meridione e tra i giovani. La partecipazione femminile al mondo del lavoro è ai livelli più bassi dell'UE".

"La situazione economica è prevista in modesto miglioramento, ma è soggetta a rischi al ribasso. La *crescita del Pil reale *è stimata allo 0,5% nel 2020 e allo 0,6-0,7% in seguito. Queste previsioni sono le più basse dell'Unione Europea e riflettono una debole crescita potenziale. La materializzazione di shock avversi, come un'escalation delle tensioni commerciali, un rallentamento dei partner commerciali principali o eventi geopolitici, potrebbe portare a un outlook assai più debole".