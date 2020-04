L'Europa è alle prese con una crisi che non ha precedenti in tempo di pace.

L'Europa è alle prese con una crisi che non ha precedenti in tempo di pace. Lo ha dichiarato la presidente della BCE Christine Lagarde durante la conferenza stampa del 30 aprile "Le proiezioni fornite dallo staff macroeconomico della BCE - ha aggiunto - indicano che il PIL dell'Eurozona potrebbe flettere tra il 5 e il 12% nel 2020", del 15% nel solo secondo trimestre. L'ampiezza della forchetta dipende dal fatto che il risultato finale sara' in funzione della durata delle misure di contenimento e del loro successo, al momento "altamente incerto".

Il dato sul Pil della zona euro del primo trimestre ha intanto mostrato una contrazione del 3,8%, la peggiore nella storia dell'Unione. Il dato e' allineato con le attese e migliore del -4,7% ipotizzato da Bloomberg. Male anche l'inflazione, quella della zona euro e' calata ad aprile a 0,4%, dallo 0,7% di marzo, a causa principalmente della riduzione del prezzo dell'energia. Una spirale deflazionistica e' gia' evidente nei numeri di Spagna, Grecia, Slovenia e Finlandia. In Spagna ad esempio l'inflazione su base annuale di aprile e' stimata a -0,7% rispetto al dato invariato di marzo. L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed uguale per tutta la Ue, dovrebbe registrare un -0,6% dal +0,1% precedente e del -0,8% atteso.

La BCE ha confermato dopo la riunione di giovedi' il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, il tasso d'interesse sulle operazioni di finanziamento marginali e il tasso sui depositi allo 0,00%, 0,25% e -0,50% rispettivamente. Le condizioni delle targeted longer-term refinancing operation (TLTRO III, operazioni di finanziamento di lungo termine mirate) sono state ulteriormente alleggerite, le aste offrono liquidita' a tassi negativi.

E' stata annunciata una nuova serie di "non-targeted pandemic emergency longer-term refinancing operations" (PELTROs, operazioni di finanziamento di lungo termine per l'emergenza pandemia non targettizzate), a un tasso di 25 punti base inferiore rispetto al tasso di riferimento medio (che oggi e' 0) con l'obiettivo di supportare le condizioni di liquidità nell'Eurozona. Dal 20 maggio verranno effettuate 7 aste, la prima con scadenza settembre 2021, per garantire un funzionamento efficiente del mercato monetario. Le aste saranno senza vincoli di uso, quindi non "targeted", una eventuale estensione ad istituzioni non bancarie potrebbe giungere piu' avanti.

Non e' stato invece aumentato il Pepp, il Pandemic Emergency Purchase Program, che resta da 750 miliardi, che rimarra' comunque in essere per quanto necessario e per il tempo necessario, in ogni caso fino a fine anno, e del quale potra' essere adattata la composizione (per includere anche titoli con rating pericolante, come e' il caso di quelli italiani).

Gli acquisti di titoli saranno condotti in modo flessibile, in che tradotto significa dove c'e' maggiore tensione sullo spread. Su questo fronte c'e' stata una certa delusione da parte dei mercati: molti si aspettavano un aumento di 500 miliardi per fare fronte al varo delle politiche di sostegno, in deficit, all'economia da parte di molti stati. E' possibile che la Lagarde abbia preso tempo per attendere la sentenza del 5 maggio della Corte Costituzionale tedesca sul quantitative easing della Bce e per avere nuovi argomenti da proporre ai mercati in caso di risultato sfavorevole.

I dati in uscita giovedi' si sono dimostrati preoccupanti, e insieme a quelli statunitensi relativi al mercato del lavoro, hanno contribuito a fare arretrare i listini (il Ftse Mib ha terminato con un -2,09%, il Dax con un -2,22%).

Negli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono state di 3,839 milioni di unità dai 4,442 milioni precedenti (dato rivisto) e a fronte di attese di 3,500 milioni.

Preoccupante per la Germania la notizia che ad aprile i nuovi disoccupati sono saliti di 373mila unita', molto piu' delle attese, con il tasso di disoccupazione al 5,8%, dal 5% di marzo.

Il Pil francese nel primo trimestre e' sceso del 5,8% dai tre mesi precedenti (contro il 4% atteso), il risultato peggiore dalla Seconda guerra mondiale. Anche il quarto trimestre del 2019 era stato negativo (-0,1%), la Francia quindi e' in recessione tecnica e le previsioni per l'intero anno, da parte del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, sono che il Pil scenda anche di piu' del -2,2% del 2009, quello che era stato il risultato peggiore, a causa della crisi finanziaria del 2008, dal dopoguerra.

Il Pil italiano invece ha registrato un calo del 4,7%, il peggiore dato dal 1995, le attese erano per una contrazione del 5,4% su base trimestrale e del 5,6% su base annua. Il Def, il Documento di Economia e Finanza, vede il Pil in diminuzione congiunturale del 5,5% nel primo trimestre. Il tonfo, per quanto drammatico, e' stato quindi inferiore rispetto a quello francese e a quello spagnolo (-5,2%). Da notare che dato il trimestrale gia' citato della zona euro, -3,8%, e' migliore rispetto a quelli di Italia, Francia e Spagna, il che vuol dire che il risultato della Germania, ancora da comunicare, sara' migliore del previsto, probabilmente attorno al -1,5%.

L'andamento del Pil del primo trimestre ha una valenza anche politica, i paesi maggiormente in difficolta', tra cui l'Italia, hanno fatto leva sulla natura simmetrica dello shock derivante dalla pandemia per proporre una strategia di aiuto ugualmente simmetrica: il male e' comune, la risposta deve essere comune e' stato il concetto che si e' voluto fare passare.

Le stime per il futuro sono comunque purtroppo drammatiche per tutti, anche per la Germania, quindi la pressione sull'opinione pubblica dei diversi paesi, quelli del Centro-Nord Europa inclusi, per favorire interventi di peso dovrebbe restare elevata.

In base ai calcoli dell'istituto economico DIW nel secondo trimestre 2020 il Pil tedesco potrebbe essere in calo del 10% mentre per l'intero 2020 la contrazione potrebbe essere limitata al 6%, un dato peggiore rispetto a quello registrato dopo la crisi finanziaria del 2008, quando il calo era stato del 5,7%.

L'istituto economico tedesco Ifo pronostica invece una contrazione del Pil della Germania del 6,6% nel 2020, risultato al quale di arriverebbe dopo una flessione dell'1,9% nel primo trimestre e una contrazione del 12,2% nel secondo trimestre. Il ritorno ai livelli precedenti la crisi e' atteso solo per la fine del 2021, e per ottenere questo risultato l'anno prossimo la crescita dovrebbe essere dell'8,5%.

Secondo l'Ifo la produzione economica in Germania e' scesa del 16 per cento durante il lockdown.

A conclusioni simili e' arrivato ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco che ha calcolato una contrazione del Pil del 6,3% nel 2020 e un ritorno ai livelli precedenti la crisi nel 2022.

La caduta dei listini di giovedi', ultima seduta di aprile, data che comunque ha visto anche archiviare degli ottimi risultati mensili per la borsa, potrebbe essere un primo campanello di allarme. Difficile infatti dire se il rialzo di aprile e' stato una reazione tecnica al forte ribasso precedente, quello record (per velocita' e intensita') dai massimi di febbraio, o se sia iniziata una vera a propria tendenza crescente.

Un indicatore seguito da Warren Buffett per prendere decisioni di investimento, da lui citato per la prima volta in un articolo sulla rivista Fortune del 2001, sembrerebbe mettere in allarme sulla tenuta dell'uptrend. L'indicatore in questione, conosciuto appunto come Buffett indicator, e' il risultato del rapporto tra la capitalizzazione totale del mercato (nel caso della borsa Usa il paniere Wilshire 5000) e il valore del prodotto interno lordo e serve per valutare se il mercato sia valutato correttamente o meno.

Nel 2000 questo rapporto era al 118%, nel 2008 al 100%, ed era sul livelli record due anni fa prima della discesa terminata a dicembre 2018. Attualmente l'indicatore, controllabile all'indirizzo https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=qLC, e' al 179%, un nuovo massimo storico. Basare le decisioni di investimento su un singolo indicatore e' sempre un azzardo, e' pero' evidente che la salita delle borse dai minimi di marzo e' stata molto veloce e che a fronte dei dati macro di recente uscita e delle attese sul Pil elencate probabilmente proprio la velocita' di crescita e' stata eccessiva. Il rischio di una fase di ripiegamento non si puo' quindi escludere.

