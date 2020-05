Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A., Gruppo leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della Grande Distribuzione, ha approvato oggi ad Angri il Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2020.

Risultati dei primi tre mesi in forte miglioramento rispetto all'analogo trimestre del 2019 e superiori alle previsioni.

Fatturato in forte crescita per effetto dell'aumento dei volumi venduti a seguito del picco di domanda proveniente dai clienti sia italiani che esteri registrato, in particolare, nel mese di marzo con la diffusione della pandemia da Covid-19.

Marginalità in sensibile incremento e superiore alle previsioni grazie ai maggiori volumi di produzione e al miglioramento dell'efficienza industriale frutto della progressiva entrata a regime del piano quadriennale di investimenti lanciato nel 2018 che prevede l'impiego di risorse complessive per 138 milioni di euro.

Prioritari nel primo trimestre la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività aziendali per garantire l'approvvigionamento dei mercati in un momento particolarmente difficile per l'Italia e per il mondo intero, in cui i consumi alimentari delle famiglie sono cresciuti sensibilmente.

Ricavi consolidati in progresso del 16.4%, a 213.9 milioni di Euro (183.9 milioni al 31.03.2019);

EBITDA a 15.8 milioni di Euro, in aumento del 38.6% (11.4 milioni al 31.03.2019); Ebitda margin dal 6.2% al 7.4%;

EBIT a 11.7 milioni di Euro, in aumento del 50% (7.8 milioni al 31.03.2019); Ebit margin dal 4.2% al 5.5%;

Utile netto in a 12.1 milioni di Euro (2.0 milioni al 31.03.2019) in parte positivamente influenzato dalla presenza di proventi su cambi;

Indebitamento netto in calo a 129 milioni di Euro dai 148.8 milioni di Euro al 31.12.2019.

Gearing in miglioramento a 0.49 da 0.59 al 31 dicembre 2019

Commentando i risultati il Presidente Antonio Ferraioli, ha dichiarato "In questi mesi difficili non ci siamo mai fermati, continuando a lavorare con straordinario impegno per garantire i nostri prodotti ai nostri clienti e ai consumatori. Grazie al senso di responsabilità di tutte le nostre persone siamo stati in grado di assicurare la continuità delle produzioni di una filiera essenziale come quella agroalimentare".

Prevedibile evoluzione della gestione

Si prevede che il forte incremento della domanda di prodotti alimentari confezionati registrato nel primo trimestre del 2020 a seguito della diffusione della pandemia Covid-19 venga parzialmente riassorbito nella parte restante dell'anno sebbene plausibilmente le vendite di prodotti alimentari nel canale retail continueranno a crescere anche a seguito dell'allentamento delle misure di contenimento adottate dai diversi governi e della graduale apertura del canale horeca poiché le famiglie ragionevolmente continueranno a privilegiare i consumi "a casa" a scapito di quelli "fuori casa". Pur in un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti non risultano prevedibili, si stima per l'anno in corso un incremento del fatturato e un miglioramento della marginalità rispetto all'esercizio 2019 e alle previsioni. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze straordinarie, i potenziali effetti della pandemia sul bilancio, non determinabili ad oggi, saranno oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio.

